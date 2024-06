Posilnenie výroby zelených technológii v EÚ by mohlo zvýšiť jej HDP

Viedeň 24. júna (TASR) - Posilnenie domácej výroby elektromobilov a ďalších produktov kľúčových pre zelenú transformáciu, ako sú solárne panely a veterné turbíny, by mohlo v Európskej únii (EÚ) vytvoriť viac ako 240.000 nových pracovných miest. Hrubý domáci produkt (HDP) európskeho bloku by sa tak zvýšil o 0,13 %, alebo o 18,4 miliardy eur, predpokladajú výskumníci z Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, wiiw). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Z oživenia zeleného priemyslu by najviac profitovali krajiny strednej a východnej Európy, ako Česká republika a Slovensko, ktoré už v súčasnosti vyrábajú veľa automobilov, uvádza sa v štúdii, ktorú zverejnil wiiw v pondelok. Odhady by mohli podľa jej autorov v skutočnosti predstavovať len dolnú hranicu potenciálneho vplyvu ekologických technológií na prosperitu a zamestnanosť. Inštitút pripomenul, že Európa je v súčasnosti čistým dovozcom väčšiny zelených technológií a v tejto oblasti je závislá najmä od Číny.



Ak bude tento trend pokračovať, strata konkurencieschopnosti pravdepodobne tvrdo zasiahne európsky priemysel, varujú ekonómovia. Politickým predstaviteľom preto odporučili, aby sa v súťaži s Čínou a Spojenými štátmi zamerali na investície do ekologických technológií a urýchlili odklon od fosílnych palív.