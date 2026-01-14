< sekcia Ekonomika
Posilnia regionálne spoje na biatlonové preteky v Osrblí
Návštevníci medzinárodných biatlonových pretekov IBU Cup sa tak na podujatie budú môcť dostať bez starostí s parkovaním.
Autor TASR
Osrblie 14. januára (TASR) - V Banskobystrickom kraji budú počas piatka (16. 1.) a soboty (17. 1.) posilnené regionálne spoje do Osrblia. Návštevníci medzinárodných biatlonových pretekov IBU Cup sa tak na podujatie budú môcť dostať bez starostí s parkovaním. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca útvaru marketingu a komunikácie Integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK).
Posilnená autobusová doprava do Osrblia bude počas športového podujatia prispôsobená štartom pretekov i sprievodnému programu. Doplnené spoje budú premávať na trase Brezno - Osrblie tak, aby kopírovali začiatok a koniec hlavnej časti pretekov. Pre cestujúcich zo smeru Banská Bystrica je zas počas piatka a soboty pripravený garantovaný prestup na zastávke Valaská, pri moste.
„Naším cieľom je, aby verejná doprava efektívne slúžila ľuďom aj počas veľkých podujatí. Fanúšikovia sa do Osrblia dostanú v cene bežného lístka a tí, ktorí využívajú predplatné lístky IDS BBSK aj v zóne 404 - Osrblie, cestujú v rámci nich úplne bez ďalších poplatkov,“ priblížil Radoslav Vavruš, predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu dopravu v kraji zastrešuje.
V posilových autobusoch do Osrblia bude platiť štandardná tarifa IDS BBSK, samotný vstup na podujatie je voľný. Okrem biatlonových pretekov na návštevníkov v Osrblí čaká v piatok a sobotu aj sprievodný program. „Atmosféru na tribúnach vybičuje bubnová šou. Vo fanzóne sme pripravili laserovú strelnicu, interaktívne súťaže, chýbať nebudú maskoti pretekov ani ochutnávka regionálnych špecialít,“ uviedla manažérka pre strategické projekty BBSK Andrea Schvarzbacher.
Posilnená autobusová doprava do Osrblia bude počas športového podujatia prispôsobená štartom pretekov i sprievodnému programu. Doplnené spoje budú premávať na trase Brezno - Osrblie tak, aby kopírovali začiatok a koniec hlavnej časti pretekov. Pre cestujúcich zo smeru Banská Bystrica je zas počas piatka a soboty pripravený garantovaný prestup na zastávke Valaská, pri moste.
„Naším cieľom je, aby verejná doprava efektívne slúžila ľuďom aj počas veľkých podujatí. Fanúšikovia sa do Osrblia dostanú v cene bežného lístka a tí, ktorí využívajú predplatné lístky IDS BBSK aj v zóne 404 - Osrblie, cestujú v rámci nich úplne bez ďalších poplatkov,“ priblížil Radoslav Vavruš, predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu dopravu v kraji zastrešuje.
V posilových autobusoch do Osrblia bude platiť štandardná tarifa IDS BBSK, samotný vstup na podujatie je voľný. Okrem biatlonových pretekov na návštevníkov v Osrblí čaká v piatok a sobotu aj sprievodný program. „Atmosféru na tribúnach vybičuje bubnová šou. Vo fanzóne sme pripravili laserovú strelnicu, interaktívne súťaže, chýbať nebudú maskoti pretekov ani ochutnávka regionálnych špecialít,“ uviedla manažérka pre strategické projekty BBSK Andrea Schvarzbacher.