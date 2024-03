Posilnia spoluprácu na zvyšovaní energetickej efektívnosti Slovenska

Bratislava 20. marca (TASR) - Zvyšovanie energetickej efektívnosti a dekarbonizácie Slovenska pomocou využitia moderných technológii. To je cieľom posilnenia spolupráce Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom (SPNZ), o ktorom rokovali predstavitelia obidvoch organizácií v stredu v Bratislave.



"Vnímame spoločnú aktivitu SPNZ a ZMOS ako aktivitu, ktorá môže zásadným spôsobom pomôcť mestám a obciam na Slovensku. Po prvé v tom, aby sme dokázali byť efektívni z hľadiska vynakladania verejných zdrojov do systému energetiky. A zároveň boli dostatočne proekologickí, s perspektívou vnímania reality smerníc, ktoré budú platné v rámci Európskej únie pre všetky štáty od roku 2030, resp. 2040," priblížil po stretnutí predseda ZMOS Jozef Božik.



Pri plnení týchto cieľov pomôžu podľa neho moderné technológie, ktoré už sú na trhu a ktoré sú cenovo zvýhodňované. Nahradením starých technológií sa výrazne zníži spotreba energií. "Chceme dynamizovať využitie týchto aktivít práve preto, aby sme dokázali čo najúčinnejšie pomôcť našim členom, mestám a obciam SR práve v čase, kedy bojujeme o každé jedno euro, a to v nadväznosti na obrovské výpadky v podielových daniach, ktoré každoročne znamenajú chýbajúcich minimálne trištvrte miliardy eur," vyčíslil Božik.



"Oceňujeme, že sme sa dohodli so ZMOS na rozšírení našej doterajšej spolupráce a sme radi, že zdieľajú náš pohľad na dekarbonizáciu, a to aj s využitím moderných plynových riešení," zhodnotil prezident SPNZ Rastislav Ňukovič s tým, že takto nadväzujú na memorandum o spolupráci, ktoré podpísali ešte v roku 2021.



Pripomenul, že Slovensko je druhou najplynofikovanejšou krajinou v Európskej únii (EÚ), pričom 77 % územia a 94 % obyvateľov má prístup k zemnému plynu. Rozšírenie spolupráce so samosprávami v tejto situácii vníma ako logickú synergiu. "Predmetom má byť spolupráca v oblasti hľadania energetických úspor, obstarávania energií a hľadania efektívnych riešení pre vykurovanie. Veríme, že táto spolupráca bude prospešná nielen pre naše dva zväzy, ale hlavne pre obyvateľov miest a obcí Slovenska," doplnil Ňukovič.



Člen prezídia SPNZ Martin Hollý poukázal na to, že ZMOS sa stáva napríklad komunikačným partnerom projektu Môj nový kotol. V rámci neho spoločnosť SPP - distribúcia ponúka zľavu na nákup moderného plynového kompenzačného kotla. Domácnosti pri tom podľa neho môžu ušetriť na nákupe a následne aj na nižšej spotrebe energií. "Zároveň ten prínos je aj environmentálny, s menšou spotrebou plynu dôjde aj k nižším emisiám," podčiarkol.