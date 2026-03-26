Posilnili kontroly na zabránenie vývozu motorovej nafty
Na základe nariadenia vlády a zákona o núdzových zásobách ropy vykonávajú colné úrady rozsiahle kontroly na cestách, hraničných priechodoch aj pri colných konaniach.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Finančná správa (FS) SR prijala opatrenia na zabezpečenie dodržiavania dočasného zákazu vývozu motorovej nafty z územia Slovenskej republiky. Na základe nariadenia vlády a zákona o núdzových zásobách ropy vykonávajú colné úrady rozsiahle kontroly na cestách, hraničných priechodoch aj pri colných konaniach, vrátane odberu vzoriek a laboratórnych analýz, informoval vo štvrtok hovorca FS Daniel Kováč.
„Cieľom sprísnených opatrení je zabezpečiť stabilitu domáceho trhu s pohonnými látkami a zabrániť nelegálnemu vývozu motorovej nafty. Finančná správa postupuje dôsledne a v plnom súlade s platnými právnymi predpismi,“ zdôraznil prezident FS Jozef Kiss. Sprísnené opatrenia sú podľa neho nevyhnutné na ochranu strategických zásob a na zabezpečenie plynulého fungovania domáceho trhu s pohonnými látkami. Avizoval, že kontroly bude FS uskutočňovať nepretržite počas celej doby účinnosti nariadenia vlády.
Colné úrady podľa Kováča intenzívne kontrolujú dodržiavanie zákazu vývozu motorovej nafty najmä na cestných komunikáciách, tranzitných úsekoch a dopravných koridoroch pravidelne využívaných nákladnou dopravou smerujúcou k hraniciam EÚ. Kontrolujú sa pritom cisterny, návesy, dodávky a nákladné vozidlá prepravujúce kontajnery, sudy, barely či kanistre, ako aj vozidlá s podozrivou prepravou kvapalín bez označenia alebo s neštandardnou úpravou ložného priestoru.
Kontrola sa takisto zameriava na tovary uvedené v sprievodných dokumentoch ako predmet spotrebnej dane z minerálneho oleja alebo tovary, ktoré svojimi vlastnosťami či účelom použitia pripomínajú minerálne oleje. Colné úrady pri zistení takýchto tovarov odoberajú vzorky a pri dôvodnom podozrení, že deklarovaný tovar je motorová nafta, je vzorka analyzovaná v Colnom laboratóriu.
„Pri vývoze mimo EÚ colné úrady vykonávajú fyzickú kontrolu tovarov deklarovaných ako predmet spotrebnej dane z minerálneho oleja alebo tovarov s podobnými vlastnosťami, ktoré sú navrhnuté na prepustenie do colného režimu vývoz, pasívny zušľachťovací styk alebo spätný vývoz. Súčasťou kontroly je odber vzoriek, pri dôvodnom podozrení na motorovú naftu sú odobraté vzorky odosielané na analýzu do Colného laboratória,“ doplnil hovorca.
„Cieľom sprísnených opatrení je zabezpečiť stabilitu domáceho trhu s pohonnými látkami a zabrániť nelegálnemu vývozu motorovej nafty. Finančná správa postupuje dôsledne a v plnom súlade s platnými právnymi predpismi,“ zdôraznil prezident FS Jozef Kiss. Sprísnené opatrenia sú podľa neho nevyhnutné na ochranu strategických zásob a na zabezpečenie plynulého fungovania domáceho trhu s pohonnými látkami. Avizoval, že kontroly bude FS uskutočňovať nepretržite počas celej doby účinnosti nariadenia vlády.
Colné úrady podľa Kováča intenzívne kontrolujú dodržiavanie zákazu vývozu motorovej nafty najmä na cestných komunikáciách, tranzitných úsekoch a dopravných koridoroch pravidelne využívaných nákladnou dopravou smerujúcou k hraniciam EÚ. Kontrolujú sa pritom cisterny, návesy, dodávky a nákladné vozidlá prepravujúce kontajnery, sudy, barely či kanistre, ako aj vozidlá s podozrivou prepravou kvapalín bez označenia alebo s neštandardnou úpravou ložného priestoru.
Kontrola sa takisto zameriava na tovary uvedené v sprievodných dokumentoch ako predmet spotrebnej dane z minerálneho oleja alebo tovary, ktoré svojimi vlastnosťami či účelom použitia pripomínajú minerálne oleje. Colné úrady pri zistení takýchto tovarov odoberajú vzorky a pri dôvodnom podozrení, že deklarovaný tovar je motorová nafta, je vzorka analyzovaná v Colnom laboratóriu.
„Pri vývoze mimo EÚ colné úrady vykonávajú fyzickú kontrolu tovarov deklarovaných ako predmet spotrebnej dane z minerálneho oleja alebo tovarov s podobnými vlastnosťami, ktoré sú navrhnuté na prepustenie do colného režimu vývoz, pasívny zušľachťovací styk alebo spätný vývoz. Súčasťou kontroly je odber vzoriek, pri dôvodnom podozrení na motorovú naftu sú odobraté vzorky odosielané na analýzu do Colného laboratória,“ doplnil hovorca.