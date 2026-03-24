Posilňovanie nemeckého súkromného sektora sa v marci spomalilo
Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý odzrkadľuje aktivitu priemyslu aj odvetvia služieb, klesol na 51,9 bodu z februárových 53,2 bodu.
Autor TASR
Berlín 24. marca (TASR) - Rast aktivity v nemeckom súkromnom sektore sa podľa predbežného odhadu v marci zmiernil. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v utorok. Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý odzrkadľuje aktivitu priemyslu aj odvetvia služieb, klesol na 51,9 bodu z februárových 53,2 bodu. Naznačuje to spomalenie rastu na najnižšiu úroveň za tri mesiace. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Oslabenie zloženého PMI je výsledkom straty dynamiky v sektore služieb. PMI tohto odvetvia sa oslabil na 51,2 bodu z februárovej úrovne 53,5 bodu. Prílev nových objednávok mierne klesol, čím sa skončilo päťmesačné obdobie ich rastu. Pokračoval tlak na náklady, hoci tempo rastu výrobných cien sa spomalilo na trojmesačné minimum. Zmiernilo sa znižovanie počtu zamestnancov, čo prinieslo určitú stabilitu, ale celková nálada sa oslabila a podnikateľské očakávania klesli na 11-mesačné minimum.
Tempo rastu priemyselnej výroby sa však zrýchlilo na viac ako 4-ročné maximum. PMI sektora v marci stúpol na 53,7 bodu z hodnoty 52,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Priemyselnému odvetviu pomohol silnejší prílev nových objednávok. Správy o vojne na Blízkom východe viedli k posilneniu dopytu, keďže niektorí zákazníci sa snažili vyhnúť narušeniu dodávok a vytvárali si zásoby. Vojna však zároveň zvýšila tlak na náklady a rast cien vstupov sa posilnil na najvyššiu úroveň za viac ako tri roky. Dôvodom bolo zdraženie energií, dopravy a rôznych surovín, ale aj tlak na rast miezd. Nastal aj pokles zamestnanosti a výrazne sa zhoršili podnikateľské očakávania.
