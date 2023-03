Poškodené potrubia plynovodov Nord Stream plánuje Rusko zakonzervovať

Moskva/Berlín 3. marca (TASR) - Rusko plánuje poškodené potrubia plynovodného systému Nord Stream zapečatiť a zakonzervovať, keďže v súčasnej dobe sa s ich opravou a opätovným sprevádzkovaním nepočíta. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informované zdroje.



Každý z plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 pozostáva z dvoch potrubí určených na dodávku ruského plynu po dne Baltského mora do Nemecka. Tri zo štyroch potrubí boli v septembri minulého roka poškodené výbuchom, nepoškodené zostalo iba jedno potrubie plynovodu Nord Stream 2. Tento plynovod sa však ani nedostal do prevádzky, keďže Berlín tesne pred inváziou Ruska na Ukrajinu nevydal na to povolenie.



Podľa ruského plynárenskému koncernu Gazprom je z technického hľadiska oprava možná, dva zdroje oboznámené s plánmi Moskvy však uviedli, že Rusko v dohľadnom čase nevidí veľké šance na také zlepšenie vzťahov so Západom, aby sa oprava a sprevádzkovanie oplatili.



Za posledný rok, teda od začiatku vojny na Ukrajine, Európa prudko znížila dovoz energií z Ruska a export plynu od Gazpromu mimo krajín bývalého Sovietskeho zväzu sa v roku 2022 prepadol takmer na polovicu. Vývoz dosiahol 101 miliárd kubických metrov (m3), čo predstavuje najnižší objem exportu od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991.



Jeden z ruských zdrojov uviedol, že Rusko tento projekt už fakticky "pochovalo". Dva ďalšie zasa uviedli, že aj keď sa momentálne plynovody neplánujú opraviť, minimálne sa zakonzervujú pre prípadné neskoršie opätovné sprevádzkovanie.