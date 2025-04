Poškodenie majetku firmy môže stáť zamestnanca tretinu ročného platu

Bratislava 29. apríla (TASR) - Havária na firemnom vozidle, obliaty notebook, prasknutý displej na služobnom telefóne či náhodné poškodenie stroja pri plnení pracovných povinností môže stáť zamestnancov tretinu ich ročného platu. V období, keď ceny techniky, náhradných dielov alebo áut prudko rastú, môžu pracovníkom aj malé chyby pri výkone práce spôsobiť nemalé finančné výdavky. Upozornil na to riaditeľ poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali Tomáš Potúček.



„Mnohí zamestnanci si neuvedomujú, že za všetko, čo im zamestnávateľ zverí, nesú zodpovednosť. A ak dôjde k poškodeniu, zamestnávateľ si od nich môže žiadať úhradu vzniknutej škody,“ vysvetlil Potúček. Zamestnancom preto odporúča myslieť na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Za vlaňajší rok totiž eviduje v rámci tohto poistenia stovky poistných udalostí, pričom počet škôd každoročne rastie. Predbežnú výšku škôd za minulý rok odhaduje poisťovňa na 640.000 eur.



Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi kryje škody, ktoré vzniknú v prípade neúmyselnej pracovnej nehody. Zároveň pokrýva široké spektrum bežných škôd, no nevzťahuje sa na prípady, ktoré sú zapríčinené úmyselným konaním, alebo napríklad manko v pokladni. Potúček priblížil, že výška poistnej sumy by mala zodpovedať približne jednej tretine ročného príjmu zamestnanca, teda štvornásobku jeho mesačnej mzdy. Pri uzatváraní poistnej zmluvy si ľudia môžu prispôsobiť výšku spoluúčasti podľa vlastných potrieb.



„Tretina ročného príjmu, ktorú môže zamestnanec v takýchto prípadoch zaplatiť, vie výrazne narušiť rozpočet domácnosti, najmä ak ide o rodinu splácajúcu napríklad hypotéku. A pritom existuje riešenie, ktoré je dostupné, jednoduché a môže zachrániť nielen financie, ale aj vzťahy na pracovisku,“ uzavrel Potúček.