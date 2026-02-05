< sekcia Ekonomika
Poskytnú tri miliardy na dekarbonizáciu budov a cestnej dopravy
Európska investičná banka (EIB) sa dohodla na nástroji predbežného financovania nového systému obchodovania s emisiami EÚ (ETS2), ktorý bol vyvinutý spoločne s Európskou komisiou (EK).
Autor TASR
Brusel 5. februára (TASR) - Európska investičná banka (EIB) vo štvrtok oznámila, že sa dohodla na nástroji predbežného financovania nového systému obchodovania s emisiami EÚ (ETS2), ktorý bol vyvinutý spoločne s Európskou komisiou (EK). Tento nástroj sprístupní tri miliardy eur na urýchlenie investícií do dekarbonizácie sektorov zahrnutých v ETS2, najmä do budov a cestnej dopravy, informuje spravodajca TASR.
Podľa informácií EK to umožní členským štátom EÚ, ktoré už previedli ETS2 do svojho práva, prístup k finančným programom a k predfinancovaniu ešte pred spustením nového systému v roku 2028 a pred začatím výberu príjmov.
Predbežné financovanie bude viesť najmä k investíciám do čistejšieho vykurovania a chladenia a zníži dopyt po energii v domácnostiach a budovách v EÚ. Zabezpečí, aby prechod v sektoroch ETS2 bol sociálne spravodlivý, ekonomicky efektívny a podporil ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky.
Budúce investície budú priamo prospešné pre domácnosti s nízkymi a strednými príjmami, vďaka čomu budú čisté riešenia pre občanov dostupnejšie a v súlade s cieľmi Sociálneho klimatického fondu a národných sociálnych klimatických plánov.
Eurokomisár pre klímu, nulové čisté emisie a čistý rast Wopke Hoekstra v správe pre médiá uviedol, že vďaka nástroju EIB pre predbežné financovanie ETS2 sú členským štátom k dispozícii tri miliardy eur na podporu domácností s nízkymi a strednými príjmami.
„Cieľom je urýchliť zavádzanie riešení, ktoré znižujú náklady na energiu a dopravu, ako sú tepelné čerpadlá a systémy elektromobilov. Toto je súčasť balíka opatrení na zabezpečenie hladkého postupného zavádzania ETS2 a sociálne spravodlivého prechodu. A bude to nad rámec Sociálneho klimatického fondu,“ vysvetlil komisár.
Nástroj ETS2 Frontloading Facility (predbežné financovanie) bude podporovať aj opatrenia na podporu prechodu na verejnú a zdieľanú dopravu, zlepšenie multimodality a rozšírenie systémov elektromobility. Pomôže urýchliť zavádzanie vozidiel s nulovými emisiami, elektrobicyklov a budovanie infraštruktúry pre dobíjanie a tankovanie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
