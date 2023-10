Poskytnú úvery pre malé a stredné podniky za vyše 70 mil. eur

Bratislava 10. októbra (TASR) - Európsky investičný fond (EIF) a Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísali dohodu o záruke, ktorá umožní poskytovanie nových úverov pre malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku vo výške viac ako 70 miliónov eur. Uviedla to Adriána Páchniková, komunikačná špecialistka SZRB.



Táto záruka EIF bola vystavená v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom je v rokoch 2021 až 2027 aktivovať viac ako 372 miliárd eur v dodatočných investíciách. Iniciatíva je významným krokom zameraným na podporu hospodárskej obnovy a strategických investícií na Slovensku.



Záruka EIF je krytá z dvoch rôznych balíkov finančných prostriedkov programu InvestEU, z ktorých jeden je zameraný na konkurencieschopnosť MSP a druhý na investície do udržateľnosti. Celkovo sa očakáva, že nové financovanie bude môcť využiť približne 450 slovenských MSP.



"Dohoda o záruke podpísaná s EIF umožní SZRB poskytovať dostupnejšie, ako aj dlhodobejšie financovanie slovenským MSP, ktoré ho môžu použiť na prevádzkové financovanie, rozvoj, refinancovanie alebo investície. SZRB prenesie výhody poskytnuté prostredníctvom záruky EIF na svojich klientov vo forme predĺženej splatnosti úverov a redukovaných požiadaviek na zabezpečenie. Tento program šitý na mieru má jedinečnú splatnosť až do 20 rokov. Ďalším benefitom v rámci časti programu InvestEU zameranej na udržateľnosť je zníženie úrokových sadzieb," dodal Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB.



EIF je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podporovať európske mikropodniky a MSP tým, že im pomáha sprístupniť financovanie.



SZRB bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jej jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.