Poskytovanie podpory pre vinárov sa umožní už od finančného roku 2025
Bratislava 20. augusta (TASR) - Poskytovanie podpory pre sektor vinárstva sa umožní už od finančného roku 2025. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o pravidlách poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Nariadenia vlády by malo byť účinné od 1. septembra.
„Hlavným cieľom návrhu nariadenia vlády je zmena, ktorá sa týka úpravy finančných rokov, v ktorých je možné poskytovať podporu na vykonávanie opatrení reštrukturalizácia vinohradu alebo konverzia vinohradu, vinárska investícia, informačné akcie o víne a vinohradnícka alebo vinárska propagácia,“ priblížil agrorezort.
V súčasnosti je podľa MPRV podpora na uvedené opatrenia (okrem reštrukturalizácie alebo konverzie vinohradov na terasách a informačných akcií o víne) možná až od finančného roku 2027.
Cieľom novely je podľa agrorezortu umožniť poskytovanie podpory už od finančného roku 2025, aby sa zabezpečilo efektívne čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu určených pre sektor vinohradníctva a vinárstva, pričom ročná alokácia finančných prostriedkov pridelených pre SR je v súčasnosti rozdelená medzi Národným podporným programom 2019 - 2023 a Strategickým plánom. Keďže sa však nestihnú vyčerpať všetky vyčlenené finančné prostriedky pod Národným podporným programom 2019 - 2023 na dofinancovanie starších schválených žiadostí, je nevyhnutné tieto finančné prostriedky realokovať pod Strategický plán.
Dôvodom novelizácie nariadenia vlády je skutočnosť, že Pôdohospodárska platobná agentúra aktuálne neeviduje dostatočné množstvo žiadostí o poskytnutie podpory na opatrenie reštrukturalizácia alebo konverzia vinohradov v rámci Národného podporného programu na roky 2019 - 2023, v ktorom prišlo k nadmernému počtu schválených žiadostí o poskytnutie podpory na uvedené opatrenie. To si vyžiadalo krátenie podpory a tiež odklad vyplácania nových žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Strategického plánu.
„Umožnenie poskytovania podpory už od finančného roku 2025 zabezpečí efektívnejšie čerpanie finančných prostriedkov a podporí rozvoj sektora. Z uvedeného dôvodu sa aj zvyšujú maximálne sumy na opatrenie vinárska investícia,“ dodalo MPRV.
