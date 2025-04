Poskytovanie podpory pre vinohradnícky a vinársky sektor sa upraví

Bratislava 2. apríla (TASR) - Poskytovanie podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva sa upraví. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý schválila vláda. Zároveň sa upravuje znenie niektorých ustanovení novelizovaného nariadenia vlády tak, aby sa zabezpečil ich jednoznačnejší výklad. Nadobudnutie účinnosti nariadenia vlády sa navrhuje na 15. apríla.



Agrorezort priblížil, že Európska komisia (EK) na základe rozhodnutia z 3. júla 2023 vylúčila z financovania Európskou úniou sumy vo výške 10 % výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) vynaložených Slovenskou republikou na poskytovanie podpory na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov poskytovanej na základe žiadostí podaných od 15. apríla 2017. Tie boli podľa názoru EK zo strany SR do 24 mesiacov pred predmetným oznámením vynaložené v rozpore s právom EÚ, a to až do poľnohospodárskeho finančného roka 2020.



SR od poľnohospodárskeho finančného roka 2021 na poskytovanie podpory na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov podľa MPRV vynakladá výdavky z finančných prostriedkov EPZF v zníženej výške, pretože celkový objem finančných prostriedkov EÚ pridelený SR na poskytovanie podpory od tohto poľnohospodárskeho finančného roka nedosahuje úhrnný objem podpory v SR, ktorá je podľa dostatočne zistených skutkových stavov veci oprávnene požadovaná.



Preto sa podľa ministerstva pôdohospodárstva od poľnohospodárskeho finančného roka 2021 podpora na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov v SR každoročne poskytuje v krátenej výške.



„Ako nápravné opatrenia na zaistenie budúceho vynakladania výdavkov z finančných prostriedkov EPZF zo strany SR na poskytovanie podpory na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov v súlade s právom EÚ sa navrhuje zníženie paušálnych výšok podpory, a to približne o 30 %, pokiaľ ide o paušálne výšky podpory na reštrukturalizáciu vinohradov 2017, a približne o 12 %, pokiaľ ide o paušálne výšky podpory na reštrukturalizáciu vinohradov 2019,“ dodal agrorezort.