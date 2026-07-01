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Poskytovanie podpory v sektore včelárstva sa ustanoví nariadením
Implementuje sa tiež 6. modifikácia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre opatrenia v sektore včelárstva.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda na svojej stredajšej schôdzi schválila návrh nariadenia z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva.
„Cieľom návrhu nariadenia vlády je implementácia zistení auditu Európskej komisie z roku 2025, ktoré sa týkali nedostatkov v ustanovených paušálnych sadzbách a definícii konečného prijímateľa podpory (včelára),“ priblížil v predkladacej správe agrorezort.
Rovnako je podľa ministerstva pôdohospodárstva cieľom návrhu zefektívnenie a sprehľadnenie procesu administrácie podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva z pohľadu Pôdohospodárskej platobnej agentúry, schválených žiadateľov a konečných prijímateľov podpory.
V návrhu nariadenia vlády sa podľa MPRV odstraňujú viaceré doterajšie podopatrenia, navrhuje sa zavedenie viacerých nových podopatrení a pri niektorých podopatreniach sa zvyšuje miera podpory. Implementuje sa tiež 6. modifikácia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre opatrenia v sektore včelárstva.
„Cieľom návrhu nariadenia vlády je implementácia zistení auditu Európskej komisie z roku 2025, ktoré sa týkali nedostatkov v ustanovených paušálnych sadzbách a definícii konečného prijímateľa podpory (včelára),“ priblížil v predkladacej správe agrorezort.
Rovnako je podľa ministerstva pôdohospodárstva cieľom návrhu zefektívnenie a sprehľadnenie procesu administrácie podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva z pohľadu Pôdohospodárskej platobnej agentúry, schválených žiadateľov a konečných prijímateľov podpory.
V návrhu nariadenia vlády sa podľa MPRV odstraňujú viaceré doterajšie podopatrenia, navrhuje sa zavedenie viacerých nových podopatrení a pri niektorých podopatreniach sa zvyšuje miera podpory. Implementuje sa tiež 6. modifikácia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre opatrenia v sektore včelárstva.