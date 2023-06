Poskytovanie pomoci pre deti s ŤZP v školách sa rozšíri

Bratislava 15. júna (TASR) - Možnosť poskytovania individuálnej pomoci pre deti v školách sa rozšíri. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok definitívne schválila. Návrh predložili Jana Žitňanská (nezaradená), Vladimíra Marcinková (nezaradená), Lucia Drábiková (OĽANO) a Ondrej Dostál (SaS).



"Cieľom predloženej novely je umožniť poskytovanie osobnej asistencie v školách a školských zariadeniach a tak zabezpečiť podporu detí, žiakov a študentov so zdravotným postihnutím počas vyučovania či záujmových činností pri úkonoch," priblížili predkladatelia v dôvodovej správe.



Zmenou sa rozšíri možnosť poskytovania individuálnej pomoci pre deti v materských školách, žiakov na základných a stredných školách, ktorú im neposkytuje asistent učiteľa, keďže jeho činnosť je diametrálne odlišná od úkonov osobnej asistencie.



"Zavedenie tejto možnosti poskytovania osobnej asistencie v školách a školských zariadeniach taktiež prispeje k lepšej integrácií detí so zdravotným postihnutím do vzdelávacieho procesu," dodali predkladatelia. Školám a školským zariadeniam sa uloží povinnosť súčinnosti osobnému asistentovi.



Novela bude účinná od 1. septembra tohto roka.