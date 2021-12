Poskytovanie príspevku pre cestovný ruch bude možné aj budúci rok

Bratislava 7. decembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR bude môcť tvoriť schémy štátnej pomoci a pomoci "de minimis" pre subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu do 31. decembra 2022. Umožní to návrh zákona o podpore cestovného ruchu z dielne rezortu dopravy, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rokovali o ňom v tzv. zrýchlenom režime.



Návrh zákona predstavuje právny základ, ktorý umožní ministerstvu poskytnúť finančný príspevok na pokrytie časti nekrytých fixných nákladov aj v roku 2022. Poskytnutie príspevku v roku 2022 bude po splnení podmienok možné na základe platnej a účinnej schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 a na základe schválenej zmeny schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v cestovnom ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19.



MDV v dôvodovej správe poukázalo na to, že opatrenia prijaté SR vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 majú zásadný vplyv aj na fungovanie subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu, ktoré čelia náhlemu nedostatku až nedostupnosti likvidity počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. "Povinnosť zatvoriť určité prevádzky alebo inak obmedziť ich činnosť viedla v prípade mnohých subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu k strate príjmu," podotkol rezort dopravy.



Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a jej negatívneho vplyvu na ekonomickú činnosť subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu je tak podľa MDV potrebné upraviť obdobie, v ktorom bude možné poskytovať štátnu pomoc, na obdobie do 31. decembra 2022.



Príspevok sa bude poskytovať na krytie fixných nákladov aj v roku 2022, keďže príspevok sa vypláca spätne, čím sa vykryje obdobie posledných mesiacov roka 2021. "Možno predpokladať, že subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu budú v prvom štvrťroku 2022 významne postihnuté pandémiou a bude potrebné pokryť ich straty a fixné náklady," skonštatoval rezort dopravy.



Vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu 18. novembra 2021 Európska komisia (EK) prijala zmenu tzv. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19. Tým sa predĺžila možnosť poskytovať štátnu pomoc z 31. decembra 2021 do 30. júna 2022.



Schválený pozmeňujúci návrh poslanca Milana Vetráka (OĽANO) zároveň hovorí o možnosti použitia dotácie na prevádzkové náklady organizácií cestovného ruchu. Ustanoví sa prechodné obdobie na roky 2022 a 2023, v ktorom možno poskytnutú dotáciu zo štátneho rozpočtu použiť čiastočne v rozsahu do 15 % aj na prevádzkové náklady, teda na výdavky súvisiace s činnosťou žiadateľa o dotáciu. "Podľa aktuálneho právneho stavu sú prevádzkové náklady organizácií cestovného ruchu financované z členských príspevkov ich členov, bez možnosti ich financovania z dotácie," odôvodnil poslanec v návrhu s tým, že členovia organizácií cestovného ruchu aktuálne evidujú rozsiahle výpadky príjmov, čo má vplyv aj na ich spôsobilosť uhrádzať členské príspevky.