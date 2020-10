Baker Hughes zaznamenal ďalšie straty

Houston 21. októbra (TASR) - Americká spoločnosť poskytujúca služby v ropnom a plynárenskom priemysle Baker Hughes zaznamenala už tretiu kvartálnu stratu po sebe. Podpísala sa pod to koronakríza, ktorá znížila ceny ropy a s nimi aj dopyt po službách v ropnom sektore.



Po prepade cien ropy v tomto roku ropné firmy obmedzili práce na prieskumných vrtoch. To zasiahlo spoločnosti poskytujúce zariadenia v tejto oblasti. Okrem firmy Baker Hughes na tento vývoj doplatili aj jej konkurenti Halliburton a Schlumberger. Tí rovnako zaznamenali kvartálnu stratu.



Tržby divízie služieb pre ropný priemysel firmy Baker Hughes, ktorá sa na celkových tržbách spoločnosti podieľa takmer 46 %, klesli v 3. štvrťroku tohto roka medziročne o 31 % na 2,31 miliardy USD (1,96 miliardy eur). Dopyt po týchto službách klesol o 58 %. Spoločnosť preto už v júli informovala, že pristúpi k ďalšiemu znižovaniu nákladov, aby sa pripravila na dlhšie obdobie nestability v cenách ropy.



Celkové tržby firmy Baker Hughes dosiahli v 3. štvrťroku 5,05 miliardy USD. Medziročne to predstavuje pokles o 14 %. Spoločnosť však prekonala odhady analytikov, ktorí počítali s poklesom tržieb až na 4,78 miliardy USD.



Firma zároveň oznámila, že za 3. kvartál zaznamenala stratu vo výške 170 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 25 centov. V rovnakom období minulého roka evidovala zisk 57 miliónov USD (11 centov/akcia). Po úprave o mimoriadne položky však spoločnosť vykázala na akciu zisk 4 centy a splnila tak očakávania analytikov.



(1 EUR = 1,1810 USD)