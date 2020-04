Halliburton oznámil prepad do vyše miliardovej straty

Houston 20. apríla (TASR) - Americký koncern Halliburton oznámil za 1. kvartál prepad do vyše miliardovej straty, keď prudký pokles cien ropy znížil dopyt po službách v ropnom a plynárenskom sektore a spoločnosť pristúpila k odpisom. Halliburton sa tak pripojil ku konkurenčnému koncernu Schlumberger, ktorý vysokú stratu za 1. kvartál oznámil minulý týždeň. V prípade upraveného zisku však firma vykázala lepšie výsledky, než sa čakalo.



Halliburton, ktorý podobne ako Schlumberger patrí k najväčším poskytovateľom služieb v ropnom a plynárenskom priemysle, oznámil za 1. štvrťrok čistú stratu vo výške 1,02 miliardy USD (939,23 milióna eur). Na porovnanie, v 1. kvartáli minulého roka zaznamenala firma zisk 152 miliónov USD.



Po úprave o mimoriadne položky však Halliburton dosiahol zisk 270 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 31 centov. Prekonal tak odhady ekonómov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 24 centov.



Spoločnosť okrem toho oznámila, že zhoršila vyhliadky, čo sa týka aktivity na severoamerickom trhu. Ceny ropy klesli od začiatku roka o viac než 60 % pod úroveň, ktorá je potrebná na to, aby bola ťažba z bridlíc rentabilná. Produkcia z bridlicových ložísk je finančne náročnejšia než z konvenčných ložísk a producenti z bridlíc tak potrebujú vyššie ceny komodity. Ich prepad viedol vo viacerých lokalitách k zastaveniu ťažby a obmedzeniu výdavkov ropných spoločností. To sa odrazilo na dopyte po službách firiem ako Halliburton, Schlumberger či Baker Hughes.



"Očakávame, že v 2. štvrťroku sa aktivita v Severnej Amerike prudko zníži a v útlme zostane až do konca roka," uviedol výkonný riaditeľ Halliburtonu Jeff Miller. Tržby z tohto regiónu klesli firme v 1. kvartáli o 25 %. Severná Amerika sa pritom na tržbách Halliburton podieľa viac než polovicou.



(1 EUR = 1,0860 USD)