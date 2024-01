Poskytovateľ služieb v ropnom priemysle SLB zvýšil kvartálny zisk

New York 19. januára (TASR) - Svetový poskytovateľ služieb v ropnom a plynárenskom priemysle SLB, pôvodne známy ako Schlumberger, oznámil za 4. štvrťrok minulého roka rast zisku, keď tržby vzrástli o viac než 14 %. Výsledky zároveň prekonali očakávania trhov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



SLB v piatok oznámil, že v poslednom štvrťroku minulého roka zaznamenal čistý zisk 1,11 miliardy USD (1,02 miliardy eur). Na akciu to predstavuje 0,77 USD. V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala spoločnosť zisk 1,07 miliardy USD (0,74 USD/akcia). Výsledky podporili stabilné ťažobné aktivity v závere minulého roka, čo sa odrazilo na zvýšenom dopyte po službách SLB.



Po úprave o mimoriadne položky predstavoval zisk Schlumbergeru vo 4. kvartáli 1,24 miliardy USD. Na akciu to znamená 86 centov, čím koncern prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s upraveným ziskom na úrovni 84 centov.



Tržby SLB dosiahli za 4. kvartál 8,99 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 14,1 %.



(1 EUR = 1,0875 USD)