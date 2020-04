Poskytovateľ služieb v ropnom sektore Baker Hughes je v strate

Houston 22. apríla (TASR) - Americká spoločnosť Baker Hughes, ktorá poskytuje služby pre ropný a plynárenský sektor, oznámila za 1. kvartál prepad do straty vyše 10 miliárd USD. Dôvodom je prudký pokles cien ropy od začiatku roka, čo viedlo k obmedzeniu aktivít ropných firiem, a tým aj výraznému oslabeniu dopytu po službách spoločností ako Baker Hughes.



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala tento týždeň prvýkrát v histórii prepad do negatívneho teritória, keď ponuka na trhu vysoko prevýšila dopyt a hrozí, že ropné zásobníky sa čoskoro naplnia. Zrútenie cien ropy donútilo americké firmy ťažiace drahšiu ropu z bridlíc obmedziť svoje aktivity.



To sa odrazilo aj na výsledkoch spoločností poskytujúcich služby v tejto oblasti. Ešte pred firmou Baker Hughes nepriaznivé výsledky za 1. kvartál oznámili väčšie spoločnosti pôsobiace na tomto trhu - Schlumberger a Halliburton.



Baker Hughes v stredu informovala, že za 1. štvrťrok zaznamenala stratu 10,21 miliardy USD (9,42 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka dosiahla zisk 32 miliónov USD.



Tržby spoločnosti dosiahli 5,43 miliardy USD, čo medziročne znamená pokles o 3 %. Firma tak zaostala za odhadmi analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 5,63 miliardy USD. Spoločnosť už pred zverejnením štvrťročných výsledkov oznámila zníženie tohtoročného rozpočtu o vyše 20 % a ďalšie opatrenia s cieľom prispôsobiť sa klesajúcemu dopytu po službách v ropnom sektore.



(1 EUR = 1,0837 USD)