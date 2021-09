Poskytovatelia sociálnych služieb chcú rokovať o úveroch na odmeny

Bratislava 3. septembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR už zverejnilo podmienky a žiadosti o refundáciu odmien pre sociálnych pracovníkov za druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR však predvída problémy, ktoré sa môžu v praxi vyskytnúť. Jednou z komplikácií je to, že mnohí poskytovatelia sociálnych služieb nemajú dostatok financií na to, aby odmeny zamestnancom najskôr vyplatili a potom žiadali ministerstvo o refundáciu. Preto chce APSS rokovať s bankami o možnom riešení. Informovala o tom asociácia na sociálnej sieti.



Asociácia sa chce na banky obrátiť s otázkou, či sú ochotné dávať na odmeny zamestnancom sociálnych služieb týmto poskytovateľom preklenovacie úvery. "O výsledku budeme informovať," napísala asociácia.



Kritizuje aj to, že sa vyplácanie odmien nevzťahuje na dohodárov, ktorí však mnohým z poskytovateľov sociálnych služieb nevyčísliteľne pomohli počas druhej vlny. Problémom je podľa nej aj to, že v maximálnej výške odmien, ktoré si môžu poskytovatelia dať preplatiť od rezortu práce, sú síce zahrnuté odvody, ale nie náklady zamestnávateľa.



APSS vníma, naopak, pozitívne to, že zamestnávateľ môže rozhodnúť, či dá zamestnancovi plnú výšku odmeny alebo nie. "Takže môžete robiť zásadný rozdiel medzi tými, ktorí počas pandémie neboli ochotní brať služby navyše, a zamestnancami, ktorí si to reálne 'odmakali'," napísala asociácia.



Vyzdvihla aj to, že odmeny sa týkajú iba tých zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ktorí sú stále u poskytovateľa v zamestnaneckom pomere. "Takže poskytovateľ nebude dávať odmeny za druhú vlnu tým zamestnancom, ktorí síce v tom období u neho pracovali, ale v čase vyplácania odmien už nie sú jeho zamestnancami," uzavrela asociácia.