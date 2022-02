Poskytovatelia sociálnych služieb vítajú ochotu riešiť drahé energie

Bratislava 11. februára (TASR) - Vedenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR realizovalo za uplynulé dva týždne niekoľko rokovaní s kompetentnými v snahe riešiť neudržateľnú situáciu poskytovateľov sociálnych služieb pre abnormálne zdraženie energií - elektriny a plynu. Uviedla to predsedníčka APSS Anna Ghannamová. "Sme vďační, že sme boli vypočutí a kompetentní ministri - minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sú ochotní podať poskytovateľom pomocnú ruku," dodala.



Krajniakom avizovaná mimoriadna dotácia v sume 10 miliónov eur by mala podľa nej pomôcť poskytovateľom, pre ktorých je zvýšenie cien energií likvidačné.



Výrazné zvýšenie cien od 1. januára 2022 nepocítili podľa nej zatiaľ poskytovatelia, ktorí majú viazané zmluvy na energie. Aj ich platnosť ale vyprší zväčša koncom apríla 2022 a po tomto termíne budú nárastom cien ohrození aj títo poskytovatelia sociálnych služieb. "Vopred vieme, že dotácia nedokáže pokryť reálny súčasný nárast, to by musela byť jej hodnota trojnásobná, ale akákoľvek pomoc je dobrá," podčiarkla.



Súčasné navýšenie cien energií poskytovatelia sociálnych služieb podľa nej nedokážu kompenzovať pomerným navýšením platieb klientom, pretože kúpyschopnosť obyvateľov za túto službu je veľmi nízka a tak služba s navýšením ceny energií by sa stala pre občanov nedostupná. Platba klienta a súčet dotácií z verejných zdrojov nemôže byť podľa jej slov vyššia ako ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sa ale podľa zákona vyrátavajú z priemerných nákladov z ukončeného roku. Ceny energií sú však vyššie od 1. januára 2022.



APPS podľa Ghannamovej žiada vládu SR do konca apríla v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o systémové riešenie - o zaradenie poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí realizujú verejnoprospešnú činnosť bez nároku na zisk, medzi subjekty s regulovanou cenou energií aj vtedy, ak ich ročná spotreba prevýši 100.000 kilowatthodín (kWh) za plyn a 30.000 kWh za elektrinu.



Ghannamová dodala, že verejní a neverejní poskytovatelia totiž bez takejto regulácie nedokážu prežiť a zaniknú. Pritom Slovensko by ich vzhľadom na demografický vývoj a sociálne sa zhoršujúcu situáciu v krajine potrebovalo stále viac.