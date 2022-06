Poskytovatelia sociálnych služieb získajú v 2023 o 10,7 mil. eur viac

Bratislava 28. júna (TASR) - Štát od 1. januára budúceho roka zvýši finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Vyplýva to z nariadenia vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré v stredu schválil kabinet. Zároveň sa bude prvýkrát valorizovať príspevok pre vybrané zariadenia krízovej intervencie.



Rezort práce vyplatí v budúcom roku na tento účel o 10,7 milióna eur viac, spolu pôjde v roku 2023 do týchto zariadení vyše 201 miliónov eur.



Ministerstvo práce poskytuje finančnú podporu verejným aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, aj keď sociálne služby patria do originálnej pôsobnosti samospráv. V zariadeniach podmienených odkázanosťou ide o jeden zo zdrojov spolufinancovania sociálnej služby. Príspevky zohľadňujú počet registrovaných miest v danom zariadení a poskytujú sa mesačne na klienta v závislosti od stupňa jeho odkázanosti.



V budúcom roku sa prostredníctvom zvýšeného príspevku podporí celkovo 29.820 miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou. Z toho je 25.242 pobytových miest a 4578 ambulantných miest.



"Celkovo štát prispeje v porovnaní s rokom 2020 na mzdy zamestnancov zariadení sociálnych služieb o 34 percent viac. Zatiaľ, čo v roku 2020 to bolo 150 miliónov eur, v budúcom rozpočte počítame s 201 miliónmi eur," priblížil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



V jednotlivých kategóriách sociálnych služieb a stupňov odkázanosti sa zvýšenie príspevku pohybuje od 22 do 82 percent. "Najviac je to v zariadeniach krízovej intervencie, čo sú zariadenia, kde sa staráme o týrané ženy, deti a bezdomovcov. Veríme, že v budúcom roku budeme ďalej pokračovať v ďalšom navyšovaní pomoci štátu smerom k zamestnancov zariadení sociálnych služieb,“ doplnil Krajniak.