Poslanci budú o konsolidačnom balíku hlasovať vo štvrtok večer

Bratislava 26. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali hlasovať o konsolidačnom balíku v prvom čítaní vo štvrtok večer. Následne budú mať možnosť počas ďalších dní v rámci výborov priniesť pozmeňujúce návrhy. Druhé čítanie sa začne v utorok 1. októbra o 9.00 h. Uviedol to vo štvrtok podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD).



Plénum NR SR vo štvrtok schválilo, že bude rokovať až do úplného prerokovania konsolidačného balíka v prvom čítaní. Rozprava je obmedzená na 12 hodín.