Poslanci budú o návrhu rozpočtu v prípade potreby rokovať aj po 20.00h
Poslanci návrh budúcoročného štátneho rozpočtu preberajú už druhý deň.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 15. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v stredu a vo štvrtok (16. 10.) v prípade potreby o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok rokovať aj po 20.00 h, maximálne však do polnoci. Odsúhlasili si totiž koaličný procedurálny návrh.
V prípade, že by parlament rozpravu o tomto bode v daných dňoch ukončil medzi 20.00 h a polnocou, o ďalších legislatívnych návrhoch by sa začalo rokovať až na druhý deň ráno.
Podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) danú zmenu okomentoval tak, že si koalícia našla nástroj, ako to urýchliť. „Nebaví ich to počúvať, nechce sa im to počúvať. Je očividný záujem koalície na tom, aby to čím skôr prešlo. Ja to aj viem z kuloárov, že to chcú to mať tento týždeň za sebou,“ povedal novinárom v NR SR. Deklaroval, že poslanci za PS budú prítomní aj počas tzv. nočného rokovania. Myslí si však, že diskusia o tomto bode v noci je smutná a zvláštna. Kritizoval zároveň, že k návrhu vystúpil len jeden koaličník.
Poslanci návrh budúcoročného štátneho rozpočtu preberajú už druhý deň. Vystupujú zatiaľ písomne prihlásení, následne sa bude možné ešte prihlasovať ústne. Podľa návrhu rozpočtu by mal deficit verejných financií dosiahnuť v budúcom roku 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých šesť miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne päť percent HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 percent HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 percenta HDP.
