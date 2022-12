Poslanci budú o riešení limitov v rozpočte rokovať v skrátenom konaní

Bratislava 20. decembra (TASR) - Rozpočet verejnej správy nemusí byť zosúladený s limitmi verejných výdavkov, pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov. Zmenu má priniesť novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú Národná rada (NR) SR prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci o tom rozhodli v utorňajšom hlasovaní, rokovanie o návrhu v 1. čítaní by malo pokračovať popoludní.



"Navrhuje sa, aby počas aktivácie všeobecnej únikovej doložky vláda nebola povinná zosúladiť rozpočet verejnej správy s limitom verejných výdavkov, aj keď je schválený Národnou radou, avšak je povinná predložiť Národnej rade materiál o vzťahu schváleného limitu verejných výdavkov k rozpočtu verejnej správy," uviedol rezort financií v dôvodovej správe.



Takýto materiál má byť vláda povinná predložiť aj vtedy, ak je aktivovaná všeobecná úniková doložka a rozpočet verejnej správy je predložený NR SR v čase, keď limit verejných výdavkov nie je schválený parlamentom. Vláda tak bude musieť urobiť do 30 dní od schválenia limitu verejných výdavkov.



Ak k aktivácii všeobecnej únikovej doložky dôjde po schválení limitov verejných výdavkov a po schválení zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, vláda môže prekročiť tento limit. Limit verejných výdavkov bude súčasťou rozpočtu verejnej správy od roku, od ktorého sa deaktivuje všeobecná úniková doložka na európskej úrovni.



Slovensko si schválenie výdavkových limitov a ich zapracovanie do návrhu štátneho rozpočtu dalo ako jeden z míľnikov Plánu obnov a odolnosti SR. Koalícia sa však neskôr na použití výdavkových limitov v rozpočte na rok 2023 nedohodla a Európska komisia preto Slovensku pohrozila zastavením platieb z plánu obnovy.