Poslanci budú o štátnom rozpočte hlasovať až 13. decembra

Bratislava 2. decembra (TASR) – Národná rada (NR) SR by mala o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rozhodnúť až 13. decembra. Na utorok (6. 12.) zároveň presunuli poslanci hlasovanie o vládnych novelách zákona o dani z príjmov, o dani z pridanej hodnoty (DPH), ale aj o poslaneckej novele zákona, ktorá hovorí o možnosti získať finančný príspevok za úhradu tovarov a služieb.



Z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v polovici októbra schválila vláda, vyplýva, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 kritizuje opozícia, SaS avizovala, že ho nepodporí. Smer-SD podmieňuje podporu rozpočtu garanciou predčasných volieb.



Novela zákona o dani z príjmov hovorí o tom, že rodič, ktorý nemá dostatočne vysoký základ dane na získanie celého daňového bonusu, si ho bude môcť pri podaní daňového priznania zvýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti. V rámci tejto novely sa zároveň navrhuje zvýšenie daňového bonusu na 140 eur a kompenzácie pre samosprávy prostredníctvom dane z príjmov.



Cieľom novely zákona o DPH z dielne Ministerstva financií (MF) SR je zníženie administratívnej záťaže, ale aj odstránenie niektorých nedostatkov zákona. Na webe NR SR je už zároveň zverejnený pozmeňujúci návrh poslanca Karola Kučeru (OĽANO), ktorým sa má dočasne znížiť DPH na 10 %, a to nielen na lanovky či vleky, ale aj na reštauračné a stravovacie služby.



Z návrhu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý predložili poslanci OĽANO, vyplýva, že za úhradu tovarov a služieb by mohli ľudia získať finančný príspevok, a to na základe pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient.



Plénum zároveň v piatok rozhodlo o tom, že návrh ústavného zákona z dielne Sme rodina, ktorý hovorí o skrátení volebného obdobia, prerokujú poslanci v stredu (7. 12.), rovnako ako novelu Zákonníka práce z dielne opozičného Smeru-SD, ktorá upravuje príplatky.