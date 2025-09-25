< sekcia Ekonomika
Poslanci budú rokovať aj v pondelok
V úvode dňa by sa mali venovať vládnej novele zákona o odpadoch.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú rokovať aj v pondelok (29. 9.), hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Odsúhlasili si totiž návrh koaličných klubov.
V pondelok by mali poslanci rokovať od 9.00 h do 20.00 h. V úvode dňa by sa mali venovať vládnej novele zákona o odpadoch. Následne by mali prebrať novelu zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS. O prerokovaných bodoch v pondelok hlasovať nebudú.
Poslanci si zároveň odsúhlasili, že hlasovať sa bude aj v piatok (26. 9.) o 11.00 h, hoci zvyčajne v piatky hlasovania nebývajú.
V pondelok by mali poslanci rokovať od 9.00 h do 20.00 h. V úvode dňa by sa mali venovať vládnej novele zákona o odpadoch. Následne by mali prebrať novelu zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS. O prerokovaných bodoch v pondelok hlasovať nebudú.
Poslanci si zároveň odsúhlasili, že hlasovať sa bude aj v piatok (26. 9.) o 11.00 h, hoci zvyčajne v piatky hlasovania nebývajú.