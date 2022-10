Poslanci ČR schválili zvýšenie schodku rozpočtu na 375 miliárd korún

Praha 18. októbra (TASR) - Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v utorok schválila zvýšenie schodku štátneho rozpočtu na rok 2022 o 45 miliárd českých korún, ktoré použije na opatrenia súvisiace so znížením cien energií a na sociálne veci. Celkový schodok tak v tohtoročnom rozpočte predstavuje 375 miliárd korún (viac ako 15 miliárd eur), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vláda navrhla zvýšiť výdaje, príjmy aj schodok rozpočtu z dôvodu vplyvu vojnového konfliktu na Ukrajine. Dôvodom sú podľa nej aj výdaje na riešenie rastu cien, najmä energií. Šéfka opozičného poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová po hlasovaní uviedla, že tento postup a taký vysoký schodok sa nedá skryť za vojnu na Ukrajine. Podľa nej bol zákon "šitý horúcou ihlou".



Vláda pôvodne navrhovala zvýšiť schodok na 330 miliárd korún. Koaliční politici však prišli s ďalšími pozmeňovacími návrhmi. Na riešenie energetickej krízy chce kabinet použiť 38 miliárd korún a na sociálne veci sedem miliárd. Opozícia za pozmeňovacie návrhy vlády hlasovala, nehlasovala však za novelu zákona ako celok.



Podľa predsedu opozičného hnutia SPD Tomia Okamuru vláda oklamala občanov, keď sľubovala, že bude rozpočtovo zodpovednou vládou. Podobne sa ešte pred hlasovaním vyjadrila Schillerová, podľa ktorej vláda klamala, že ušetrí sto miliárd. Novela podľa nej vznikla "salámovou metódou". "Ak by sme boli vo vláde my, vyzeralo by to úplne inak," dodala bývalá ministerka financií.



Premiér Petr Fiala sa opakovane vyjadril, že ho tak vysoký schodok rozpočtu neteší. Nie je však podľa neho iný spôsob, ako zároveň pomôcť občanom so zdražovaním. Na príjmoch chce vládny kabinet vybrať viac napríklad na dani z pridanej hodnoty alebo na daniach z príjmov.



(1 EUR = 24,593 CZK)











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)