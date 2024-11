Poslanci debatovali o príspevku pre pozostalých aj zmenách v gastre

Bratislava 27. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie debatou k viacerým poslaneckým návrhom. Na základe novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú predložila skupina koaličných zákonodarcov z Hlasu-SD, by pozostalí po policajtoch k dnes vyplácanému úmrtnému mohli dostávať aj takzvaný príplatok k úmrtnému. Nová jednorazová sociálna dávka by sa vyplácala v prípade, že policajt zomrie v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.



Poslanci koaličnej SNS zase navrhujú novelizovať zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Po tejto zmene by už nemuseli nekvalifikovaní pracovníci na prácu s potravinami získavať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Zodpovednosť za zaškolenie nových pracovníkov prejde na prevádzkovateľov.



Poslanci budú pokračovať v rokovaní opäť vo štvrtok (28. 11.) ráno. Na programe majú od 9.00 h tzv. zákon roka, teda návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. O 11.00 h by mali hlasovať o množstve návrhov, ktoré nestihli odhlasovať v stredu. Popoludní čaká poslancov tradičná hodina otázok.