Poslanci diskutovali o zákone o financovaní voľného času dieťaťa

Bratislava 21. júna (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok v závere piateho rokovacieho dňa 66. schôdze diskutovalo o zákone o financovaní voľného času dieťaťa. Ten parlamentu na opätovné prerokovanie vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Do diskusie je ešte ústne prihlásených sedem poslancov.



V závere dňa vystúpil aj poslanec Smeru-SD Jaroslav Baška, ktorý je zároveň aj predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Apeloval na poslancov, aby sa protiinflačné opatrenia nerobili na úkor samospráv. Upozornil, že boli oporou štátu počas pandémie aj pri utečencoch z Ukrajiny. "Prečo sú samosprávy takýmto spôsobom trestané," pýtal sa.



Baška zároveň podotkol, že spôsob prerokovania cez skrátené legislatívne konanie je zarážajúce, keďže ide o veľký objem finančných prostriedkov. Zdôraznil aj potrebu dialógu. Upozornil, že bude problém pre samosprávy zostaviť bežný rozpočet a tiež, že budú musieť byť obmedzené niektoré služby. Vyzval, aby skúsili peniaze hľadať inde.



Na jeho slová reagovali viacerí poslanci SaS, ktorí vystúpenie označili ako vecné. Radovan Sloboda podotkol, že trestaní v konečnom dôsledku budú obyvatelia miest a obcí. Marián Viskupič však zároveň upozornil, že pri hľadaní zdrojov je nebezpečné ukazovať na iných.



V stredu (22. 6.) od 9.00 h by sa mali poslanci venovať dvom návrhom zákonov z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina). Následne by sa mali opäť vrátiť k diskusii o tzv. protiinflačnej pomoci.