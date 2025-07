Europoslanci: EÚ sa musí zaoberať čínskymi obmedzeniami

Brusel/Štrasburg 10. júla (TASR) - Európska komisia (EK) sa musí zaoberať čínskymi obmedzeniami vývozu vzácnych surovín. Zhodli sa na tom vo štvrtok poslanci Európskeho parlamentu (EP) v rámci spoločne prijatého uznesenia, informuje spravodajca TASR.



Uznesenie, za ktoré zahlasovalo 523 poslancov, 75 bolo proti a 14 sa zdržalo hlasovania, spresňuje, že konanie Číny je neoprávnené a Európska únia (EÚ) má prijať donucovacie prostriedky vzhľadom na takmer monopolné postavenie krajiny pri dovoze vzácnych surovín.



Dokument EP pripomína, že začiatkom apríla tohto roka Čína zaviedla obmedzenia vývozu siedmich druhov vzácnych zemín a magnetov používaných v obrannom, energetickom a automobilovom sektore. Peking tak reagoval na zvýšené clá USA na čínske výrobky. Podľa nových čínskych pravidiel budú vývozcovia potrebovať ďalšie licencie, aby mohli vyvážať z Číny, a to aj do Európy.



Poslanci zdôraznili potrebu, aby EÚ identifikovala, sprevádzkovala a posilnila oblasti, v ktorých má oproti Číne kritické výhody v oblasti základného tovaru a technológií. Zákonodarcovia vyjadrili hlboké znepokojenie nad čínskymi požiadavkami, aby žiadatelia o vývozné povolenia zverejňovali citlivé údaje.



Podľa uznesenia Európska komisia a členské štáty EÚ musia urýchliť implementáciu zákona o kritických surovinách (CRMA), ktorého cieľom je zabezpečiť, aby Únia mala bezpečný, diverzifikovaný a udržateľný prístup k potrebným surovinám.



Uznesenie rovnako zdôraznilo potrebu, aby EÚ aktivovala domáce, európske ťažobné projekty a aby eurokomisia a členské štáty posúdili minimálnu úroveň strategických zásob vzácnych zemín.



Europoslanci v tejto súvislosti vyzvali na uzavretie bilaterálnych partnerstiev v oblasti surovín s krajinami, ktoré spĺňajú vysoké štandardy udržateľnosti a ľudských práv.



Podľa ich stanoviska by EÚ na nadchádzajúcom samite EÚ - Čína mala vyjadriť obavy uvedené v uznesení EP a ich širšie dôsledky pre globálne dodávateľské reťazce.



Európsky parlament v tejto súvislosti pripomenul, že Čína má takmer výhradný monopol na vývoz kritických surovín, vzácnych zemín a permanentných magnetov. Tie sa používajú v priemysle, najmä automobilovom a obrannom, ale aj vo veterných turbínach, v slúchadlách či prístrojoch na magnetickú rezonanciu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)