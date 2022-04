Poslanci EP navrhli striktnejšie pravidlá napĺňania zásobníkov plynu

Brusel/Štrasburg 7. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu podporili plán na urýchlené dopĺňanie strategických zásob plynu, ktorého cieľom je zaistiť domácnostiam a podnikom dostatok plynu pred ďalšou vykurovacou sezónou.



Text nariadenia, ktorý europarlament schválil v zrýchlenom legislatívnom konaní, bude čoskoro predmetom rokovaní poslancov s ministrami členských štátov (Rada EÚ).



Parlament presadzuje, aby boli do 1. novembra 2022 zásobníky plynu povinne naplnené na minimálne 80 % a následne každý rok v rovnakom období aspoň na 90 %. Cieľom je zaistiť bezpečnosť dodávok plynu a ochrániť Európanov pred možným nedostatkom tejto suroviny.



Prevádzkovatelia zásobníkov by na základe schváleného textu mali povinne podstúpiť nový proces certifikácie, aby sa predišlo rizikám spojeným s možným vonkajším zasahovaním. V prípade zamietnutia certifikácie by sa prevádzkovatelia mali vzdať vlastníctva alebo kontroly nad zásobníkmi plynu. Prevádzkovatelia by tiež nemali mať právo rozhodovať o zatvorení zásobníka bez súhlasu národného regulátora.



Nové nariadenie s cieľom urýchliť opätovné napĺňanie zásobníkov prináša aj stimuly pre energetické spoločnosti vo forme zľavy na prepravné tarify zo zásobníka alebo do zásobníka.



"Tento kľúčový legislatívny návrh nie je iba o nových a potrebných právnych ustanoveniach, je v prvom rade o zaistení dodávok plynu na nasledujúcu zimu," vyhlásil poľský europoslanec, spravodajca pre túto legislatívu a vedúci vyjednávacieho tímu EP Jerzy Buzek.



V správe pre médiá upozornil, že istotu dodávok plynu od Európskej únie očakávajú občania, domácnosti, malé a stredné podniky a priemysel.



Za uvedený legislatívny návrh zahlasovalo 516 europoslancov, 25 bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania.