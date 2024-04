Poslanci EP odobrili zníženie objemu a recyklácie obalov

Štrasburg 24. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválil nové opatrenia na zvýšenie udržateľnosti obalov a zníženie množstva odpadu z obalov v EÚ.



Za nariadenie, ktoré má riešiť problém neustále rastúceho objemu odpadu, harmonizovať pravidlá vnútorného trhu a posilniť obehové hospodárstvo, zahlasovalo 476 poslancov, 129 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania.



Pravidlá, ktoré už boli predbežne dohodnuté s členskými štátmi, zahŕňajú ciele zníženia objemu obalov (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040) a vyžadujú, aby krajiny EÚ znížili najmä množstvo odpadu z plastových obalov.



V záujme zníženia objemu nepotrebných obalov je stanovený maximálny pomer prázdneho priestoru na 50 % v prípade skupinových obalov, prepravných obalov a obalov v elektronickom obchode. Výrobcovia a dovozcovia budú musieť zabezpečiť, aby sa minimalizovala hmotnosť a objem obalov.



Niektoré druhy jednorazových plastových obalov budú od 1. januára 2030 zakázané - obaly na nespracované čerstvé ovocie a zeleninu, obaly na potraviny a nápoje plnené, respektíve konzumované v kaviarňach a reštauráciách, obaly na jednotlivé porcie (ochucovadlá, omáčky, instantné smotany či cukor), miniatúrne obaly na toaletné výrobky a veľmi ľahké plastové tašky (pod 15 mikrónov).



Nariadenie obsahuje aj zákaz používania tzv. večných chemikálií (per- a polyfluórovaných alkylových látok, PFAS) v obaloch prichádzajúcich do styku s potravinami.



Nové pravidlá stanovujú konkrétne ciele do roku 2030 týkajúce sa obalov alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem mlieka, vína, aromatizovaného vína či liehovín), prepravných a predajných obalov, ako aj skupinových obalov. Členské štáty môžu za určitých podmienok získať z týchto požiadaviek päťročnú výnimku.



Koneční distribútori nápojov a potravín na konzumáciu mimo miesta predaja (so sebou) budú musieť spotrebiteľom ponúknuť možnosť priniesť si vlastnú nádobu. Takisto sa musia snažiť dosiahnuť do roku 2030 cieľ ponúknuť 10 % produktov v opätovne použiteľných obaloch.



Podľa nových pravidiel budú musieť byť všetky obaly (okrem ľahkého dreva, korku, textilu, gumy, keramiky, porcelánu a vosku) recyklovateľné podľa prísnych kritérií.



Opatrenia zahŕňajú aj ciele, pokiaľ ide o minimálny recyklovaný obsah v prípade plastových obalov, ako aj minimálne ciele recyklácie podľa hmotnosti odpadu z obalov.



Do roku 2029 sa bude musieť odpad z 90 % jednorazových plastových a kovových nádob na nápoje (s objemom až tri litre) triediť.



Spravodajkyňa EP pre toto nariadenie, belgická poslankyňa Frédérique Riesová zdôraznila, že po prvýkrát v zákone o životnom prostredí EÚ stanovuje ciele na zníženie množstva obalov bez ohľadu na použitý materiál. Spresnila, že nové pravidlá podporujú inovácie a zahŕňajú výnimky pre mikropodniky. "Teraz vyzývame všetky priemyselné sektory, krajiny EÚ a spotrebiteľov, aby zohrali svoju úlohu v boji proti nadmernému množstvu obalov," odkázala Riesová.



Nové nariadenie pred nadobudnutím účinnosti ešte musia formálne schváliť aj členské štáty (Rada EÚ).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)