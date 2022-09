Poslanci EP podporili obnoviteľné zdroje a úspory energie

Štrasburg 14. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v stredu v Štrasburgu vyslovili za to, aby sa do roku 2030 energia z obnoviteľných zdrojov využívala oveľa viac a aby sa výrazne znížila spotreba energie. Informuje spravodajca TASR zo Štrasburgu.



Europoslanci v rámci revízie smernice o obnoviteľných zdrojoch v stredu zahlasovali za zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe v EÚ do roku 2030 na 45 %. Je to cieľ, ktorý podporila aj Európska komisia v legislatívnom balíku známom pod názvom RepowerEU. Za tento návrh sa vyslovilo 418 poslancov, 109 bolo proti a 111 sa zdržalo hlasovania.



V odobrených právnych predpisoch sa vymedzujú aj čiastkové ciele pre odvetvia, ako doprava, budovy a diaľkové vykurovanie či chladenie. V odvetví dopravy by zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie malo viesť k 16-percentnému zníženiu emisií skleníkových plynov prostredníctvom využívania vyššieho podielu moderných biopalív a ambicióznejších kvót pre obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu, ako je vodík. Priemysel by mal zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie o 1,9 percentuálneho bodu a siete diaľkového vykurovania o 2,3 percentuálneho bodu ročne.



Každý členský štát bude musieť vypracovať dva cezhraničné projekty na rozšírenie ekologickej elektrickej energie. Krajiny s ročnou spotrebou elektrickej energie viac ako 100 terawatthodín budú musieť do roku 2030 pripraviť aj tretí projekt.



Poslanci prijali aj pozmeňujúce návrhy, v ktorých vyzvali na postupné znižovanie podielu primárneho dreva počítaného ako energia z obnoviteľných zdrojov.



V samostatnom hlasovaní zákonodarcovia podporili aj revíziu smernice o energetickej efektívnosti, v ktorej sa stanovujú ciele úspory energie na primárnej aj konečnej spotrebe energie v EÚ.



Poslanci zvýšili cieľ EÚ znížiť konečnú a primárnu spotrebu energie tak, aby členské štáty spoločne zabezpečili zníženie konečnej spotreby energie aspoň o 40 % do roku 2030 a o 42,5 % v primárnej energetickej spotrebe v porovnaní s prognózami z roku 2007.



To zodpovedá 740 a 960 miliónom ton ropného ekvivalentu (Mtoe) na konečnú a primárnu energetickú spotrebu. Členské štáty by mali na dosiahnutie týchto cieľov stanoviť záväzné národné ciele.



Tieto ciele majú byť dosiahnuté prostredníctvom opatrení na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni v rôznych odvetviach – verejná správa, budovy, podniky, dátové centrá a podobne.



Za revidovanú smernicu sa vyslovilo 469 poslancov, 93 bolo proti a 82 sa zdržalo hlasovania.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)