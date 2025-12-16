< sekcia Ekonomika
Poslanci EP schválili väčšiu podporu pre poľnohospodárov
Za predbežnú politickú dohodu, ktorú dosiahli vyjednávači EP a členských krajín (Rada EÚ) 10. novembra, zahlasovalo 629 poslancov, 17 bolo proti a 16 sa zdržalo hlasovania.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 16. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili nové pravidlá, ktoré zavádzajú väčšiu flexibilitu a podporu pre poľnohospodárov pri dodržiavaní spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Podľa správy EP informuje spravodajca TASR.
Za predbežnú politickú dohodu, ktorú dosiahli vyjednávači EP a členských krajín (Rada EÚ) 10. novembra, zahlasovalo 629 poslancov, 17 bolo proti a 16 sa zdržalo hlasovania.
Vyjednávači inštitúcií EÚ sa dohodli, že malé poľnohospodárske podniky môžu byť podporené až do výšky 3000 eur ročnej finančnej podpory namiesto počiatočných 2500 eur navrhovaných Európskou komisiou (EK) a tiež dodatočnou novou jednorazovou platbou na rozvoj podnikania až do výšky 75.000 eur. Komisia navrhovala túto sumu vo výške 50.000 eur.
Nové pravidlá vychádzajú v ústrety cieľom EÚ zachovať biodiverzitu a ušetriť poľnohospodárom nákladnú a prácnu úlohu orať svoje polia. Pravidlá stanovujú, že pôda klasifikovaná ako orná si od 1. januára 2026 toto označenie zachová, aj vtedy keď nebola zoraná, obrábaná ani znovu osiata.
Poľnohospodári certifikovaní ako ekologickí budú automaticky považovaní za spĺňajúcich požiadavky noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (GAEC) pre tie časti svojich fariem, ktoré už sú ekologické, alebo sú v procese prechodu na ekologické poľnohospodárstvo. Členské štáty budú môcť toto zjednodušenie obmedziť v prípade, že by kontroly vytvorili vysokú administratívnu záťaž.
Vyjednávači presadili aj to, že inšpekcie sa budú vykonávať podľa zásady „iba raz“, takže poľnohospodári nebudú musieť absolvovať viac ako jednu úradnú kontrolu na jednej farme v jednom roku.
Predbežnú dohodu teraz musí formálne schváliť Rada EÚ. Do platnosti vstúpi deň po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Za predbežnú politickú dohodu, ktorú dosiahli vyjednávači EP a členských krajín (Rada EÚ) 10. novembra, zahlasovalo 629 poslancov, 17 bolo proti a 16 sa zdržalo hlasovania.
Vyjednávači inštitúcií EÚ sa dohodli, že malé poľnohospodárske podniky môžu byť podporené až do výšky 3000 eur ročnej finančnej podpory namiesto počiatočných 2500 eur navrhovaných Európskou komisiou (EK) a tiež dodatočnou novou jednorazovou platbou na rozvoj podnikania až do výšky 75.000 eur. Komisia navrhovala túto sumu vo výške 50.000 eur.
Nové pravidlá vychádzajú v ústrety cieľom EÚ zachovať biodiverzitu a ušetriť poľnohospodárom nákladnú a prácnu úlohu orať svoje polia. Pravidlá stanovujú, že pôda klasifikovaná ako orná si od 1. januára 2026 toto označenie zachová, aj vtedy keď nebola zoraná, obrábaná ani znovu osiata.
Poľnohospodári certifikovaní ako ekologickí budú automaticky považovaní za spĺňajúcich požiadavky noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (GAEC) pre tie časti svojich fariem, ktoré už sú ekologické, alebo sú v procese prechodu na ekologické poľnohospodárstvo. Členské štáty budú môcť toto zjednodušenie obmedziť v prípade, že by kontroly vytvorili vysokú administratívnu záťaž.
Vyjednávači presadili aj to, že inšpekcie sa budú vykonávať podľa zásady „iba raz“, takže poľnohospodári nebudú musieť absolvovať viac ako jednu úradnú kontrolu na jednej farme v jednom roku.
Predbežnú dohodu teraz musí formálne schváliť Rada EÚ. Do platnosti vstúpi deň po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)