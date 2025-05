Poslanci EP si prišli pozrieť možnosti využitia geotermálnej energie

Bratislava 26. mája (TASR) - Geotermálna energia má na Slovensku veľký potenciál, no využitý je len na dve percentá. Uviedol to v pondelok na tlačovej besede poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda výboru pre európske záležitosti Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý sprevádzal delegáciu poslancov Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE).



„Slovensko má obrovský potenciál vo využívaní tohto druhu energie, na druhej strane musíme povedať, že ten potenciál nie je využitý. Využívame ho len na 2 % a 98 % je stále potenciál, ktorý by nám vedel nahradiť či už fosílne palivá, plyn, alebo iné druhy energie,“ uviedol Ferenčák.



Priblížil, že doteraz sa geotermálna energia využívala najmä na rekreačné účely v termálnych kúpaliskách. No využiť sa podľa poslanca dá aj na vykurovanie. „Takýto projekt sa nám podaril konkrétne aj v meste Kežmarok, kde je to vrt za posledných možno desať rokov, ktorý bol nanovo vyvŕtaný a dnes sa používa na ohrev teplej vody zhruba pre 1000 domácností,“ doplnil s tým, že podobné projekty sa pripravujú aj na ďalších miestach Slovenska.



Podľa Ferenčáka si poslanci EP pôjdu prezrieť lokality, kde by geotermálna energia mohla byť využívaná na vykurovanie domácností či energetické účely. Riešiť by tiež mali možnosti, ako podporiť tieto projekty.



Delegácia tiež definovala možné riziká využívania tohto druhu energie. Najväčším rizikom je podľa Ferenčáka vŕtanie, pretože nie je zaručený výsledok, v akej hĺbke a či sa podarí zdroj geotermálnej vody nájsť. „Tento kapitál je rizikový, a preto je na Slovensku využitie geotermálnej energie tak nízke, pretože nikto nechce riskovať alebo nemáme pokryté toto riziko. To sme otvorili aj s členmi EP, aby takéto riziko mohlo byť alebo malo byť kryté buď z národnej úrovne, čo sa týka dotácie, alebo potom z európskej, čo sa týka rizikového kapitálu,“ vysvetlil poslanec.



Ďalší problém sú podľa neho geologické mapy. Tie síce Slovensko spracované má, no Európska komisia aj EP potrebujú, aby boli takto zmapované všetky krajiny EÚ, aby sa mohol vytvoriť systém podpôr využívania geotermálnej energie.



„Geotermálna energia predstavuje obrovskú príležitosť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu, a preto som rád, že táto misia išla práve na Slovensko sa na tento problém pozrieť. Na jednej strane chceme spoznať to, čo sa Slovensku darí, na druhej strane spoznať prekážky, ktorým Slovensko pri využívaní geotermálnej energie čelí,“ dodal europoslanec Martin Hojsík.