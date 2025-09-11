< sekcia Ekonomika
Poslanci EP sú pripravení na rokovania o ochrane cestujúcich
Cieľom navrhovanej aktualizácie je špecifikovať informácie pre cestujúcich a ich práva na zrušenie cesty, ako aj ich právo na vrátenie peňazí.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 11. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijali svoju pozíciu k reforme smernice EÚ o balíkoch cestovných služieb s cieľom zabezpečiť cestujúcim lepšiu ochranu v prípade prerušenia cesty a bankrotu organizátora. Informuje o tom spravodajca TASR.
Rokovaciu pozíciu vypracoval Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a je v súlade s návrhom Európskej komisie na aktualizáciu pravidiel ochrany cestujúcich na základe ponaučení z pandémie COVID-19 a po niekoľkých bankrotoch známych cestovných kancelárií. Za reformu smernice zahlasovalo 535 poslancov, 36 bolo proti a 47 sa zdržalo hlasovania.
Cieľom navrhovanej aktualizácie je špecifikovať informácie pre cestujúcich a ich práva na zrušenie cesty, ako aj ich právo na vrátenie peňazí a pomoc s repatriáciou, ak by organizátor ich cesty skrachoval alebo by nepredvídateľné okolnosti narušili ich dovolenkové plány. Aktualizácia má tiež objasniť, čo predstavuje balík cestovných služieb, a zahrnúť harmonizované pravidlá pre používanie poukážok.
Poukážky boli počas pandémie horúcou témou. Poslanci chcú zabezpečiť, aby spotrebitelia mali právo odmietnuť poukážky a namiesto toho si zvoliť vrátenie peňazí do 14 dní. Ak cestujúci poukážku prijme, ale nevyužije ju, jej nevyužitá hodnota by mala byť cestujúcemu vrátená po uplynutí platnosti. Poukážky by mali byť platné až 12 mesiacov a malo by byť možné ich predĺžiť alebo preniesť iba raz.
Poukážky by mali byť kryté zárukami pre prípad platobnej neschopnosti cestovnej kancelárie a ich hodnota by mala zodpovedať aspoň sume, na ktorú má cestujúci nárok. Držitelia poukážok by mali mať prednosť pri výbere cestovných služieb a mali by mať možnosť ich minúť na akúkoľvek cestovnú službu ponúkanú organizátorom, a to buď naraz alebo po častiach.
Aktualizované pravidlá by mali objasniť podmienky zrušenia zájazdu. Ak sa v cieľovej destinácii alebo mieste odchodu pred zájazdom vyskytnú mimoriadne okolnosti alebo ak ovplyvnia cestu, cestujúci by mal mať podľa EP možnosť zrušiť svoj zájazd bez sankcie a s plnou náhradou.
Opodstatnenosť zrušenia by sa mala posudzovať individuálne. Europoslanci však tvrdia, že akékoľvek oficiálne cestovné varovanie vydané do 28 dní pred plánovaným odchodom by sa malo stať dôležitým prvkom, ktorý je potrebné zohľadniť.
Zákonodarcovia sa nestotožnili s návrhom eurokomisie na obmedzenie záloh, ktoré klienti platia cestovným kanceláriám. Komisia chce, aby klienti pri včasnej rezervácii neplatili cestovnej kancelárii viac ako 25 % z celkovej ceny zájazdu a zvyšok 28 dní alebo menej pred začiatkom cesty. Poslanci tvrdia, že obmedzenie záloh by malo byť rozhodnutím jednotlivých členských štátov.
Medziinštitucionálne rokovania o konečnej podobe nových pravidiel sa podľa tlačovej správy EP majú začať 24. septembra.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
