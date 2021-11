Poslanci EP žiadajú väčšiu autonómiu EÚ v oblasti kritických surovín

Brusel/Štrasburg 26. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) tento týždeň vyzvali na diverzifikáciu, recykláciu a dôraz na domáce zdroje pre zaistenie autonómnych dodávok kritických surovín potrebných na výrobu kľúčových technológií v EÚ. S touto výzvou súhlasia aj slovenskí europoslanci.



Kritické suroviny sú dôležité pre prechod na digitálne, energeticky účinné a klimaticky neutrálne ekonomiky. Sú nevyhnutné pre nové typy batérií a elektromotory, ktoré budú kľúčové pre dosiahnutie cieľov Parížskej dohody.



Parlament vyzval na vytvorenie stratégie EÚ na posilnenie strategickej autonómie a odolnosti Európy, pokiaľ ide o dodávky kritických surovín, vytvorením sekundárneho trhu pre recyklované zdroje obsahujúce tieto materiály. EP navrhol získavať viac surovín z priestoru EÚ a jej susedstva, pričom zdroje pre tieto materiály budú musieť byť diverzifikované a ďalší výskum sa musí zamerať na udržateľné alternatívy k vzácnym materiálom.



Podľa EP iba zameranie sa na recykláciu nebude stačiť na uspokojenie rastúceho dopytu po surovinách a preto by členské štáty s bohatými nálezmi vzácnych surovín mali preskúmať možnosti ich udržateľného získavania. Europarlament nalieha na členské štáty, aby zefektívnili a skrátili schvaľovacie procesy na vyhľadávanie a získavanie projektov v oblasti kritických surovín, avšak bez toho, aby sa znížili environmentálne a sociálne štandardy.



Takéto projekty by podľa EP mali získať lepšie možnosti financovania v rámci národných plánov obnovy a nariadenia o taxonómii. Úsilie členských štátov by sa pri ich získavaní malo prepojiť prostredníctvom projektov spoločného záujmu (IPCEI).



Poslanci ako kľúčovú označili recykláciu odpadu vzhľadom na významnú prítomnosť určitých komponentov v elektrických a elektronických zariadeniach. Vyzvali eurokomisiu a členské štáty, aby zlepšili zber a recykláciu výrobkov obsahujúcich tieto suroviny po ich dobe životnosti namiesto ich hromadenia v domácnostiach a na skládkach alebo ich spaľovania. Rovnako sú potrebné prísnejšie kontroly vývozu kľúčových odpadových produktov obsahujúcich tieto suroviny z EÚ.



Ivan Štefanec (KDH) skonštatoval, že EÚ je takmer úplne závislá na dovoze niektorých strategických surovín ako vzácne zeminy potrebné pre elektromobilitu. "Vzhľadom na ich význam pre výrobu batérií a ďalšej elektroniky musíme zabezpečiť väčšiu nezávislosť pri ich dodávkach. Keďže sa na území EÚ vyskytujú minimálne a ich ťažba zaťažuje životné prostredie, musíme ich získavať aj inak, napríklad dôslednou recykláciou použitých komponentov a vytvorením uzavretého cyklu obehu surovín pre takýto systém," vysvetlil. Dodal, že je potrebné, aby členské štáty svoje budúce potreby plánovali, aby ich bolo možné čo najefektívnejšie získavať. Aj preto, že želaná zelená transformácia nie je možná bez zabezpečenia strategických surovín.



Robert Hajšel (Smer-SD) upozornil, že aj koronakríza ukázala, že EÚ je závislá od tretích krajín pokiaľ ide o strategické suroviny nevyhnutné pre digitálnu a zelenú transformáciu. "Našou povinnosťou je, aby sme zvyšovali odolnosť európskej a slovenskej ekonomiky a našu strategickú autonómiu v oblasti surovín, aby sme ich prestali dovážať z Konga alebo Číny," vysvetlil.



Poslanec vyjadril ľútosť, že v uznesení sa hovorí o úplnom zákaze ťažby strategických surovín v chránených územiach, pretože to oslabuje európsku strategickú autonómiu a zvyšuje závislosť EÚ na dovoze z krajín, ktoré pri ťažbe ani zďaleka nedodržiavajú vysoké európske ekologické a sociálne štandardy, pričom neraz dochádza aj k zneužívaniu detskej práce.



"Ak chceme byť seriózni, musíme urobiť všetko preto, aby sme si takéto suroviny dokázali zaobstarať na vlastnom území a neboli závislí od tretích krajín," odkázal. A to aj preto, lebo dovoz týchto surovín prispieva k tvorbe škodlivých emisií.



