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Poslanci Hlasu-SD navrhujú oslobodenie rodičov 4 a viac detí od daní
Daňové zvýhodnenie sa nemá viazať len na obdobie, kedy sú deti nezaopatrené.
Autor TASR
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Bratislava 5. septembra (TASR) - Jeden z rodičov, ktorí vychovávajú alebo v minulosti vychovali štyri a viac detí, by mal byť navždy oslobodený od dane z príjmov. Prioritne by to mala byť matka, ak tomu nebránia zákonom stanovené dôvody. Navrhuje to skupina poslancov koaličného Hlasu-SD v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR. Ich cieľom je systémová podpora viacdetných rodín.
Daňové zvýhodnenie sa nemá viazať len na obdobie, kedy sú deti nezaopatrené. „Ak rodič splnil podmienku nepretržitej osobnej starostlivosti o štyri alebo viac detí do ich plnoletosti, minimálne však 12 rokov pri osvojení, nárok na nezdaniteľnú časť základu dane mu zostáva zachovaný aj po ich osamostatnení, a to po celú dobu jeho aktívneho pôsobenia na trhu práce,“ priblížili v dôvodovej správe predkladatelia.
Návrh primárne priznáva toto právo matke, prípadne osvojiteľke, s možnosťou prechodu na otca len v definovaných prípadoch. Tými sú úmrtie matky alebo nespĺňanie zákonom stanovených podmienok. Návrh zároveň explicitne vylučuje uplatnenie úľavy v prípadoch, kedy rodič úmyselným trestným činom spôsobil smrť svojho dieťaťa.
„Na rozdiel od priamych sociálnych dávok je toto opatrenie naviazané výhradne na aktívny príjem zo zamestnania alebo podnikania. Významne sa tým zvyšuje čistý disponibilný príjem pracujúcich rodičov a posilňuje sa motivácia vstúpiť, zotrvať a uplatniť sa na trhu práce,“ zdôraznili predkladatelia.
Pripustili, že predložený návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to v dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Zároveň však bude mať podľa nich výrazne pozitívny sociálny vplyv na hospodárenie domácností s viac než štyrmi deťmi a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Účinnosť novely navrhujú od 1. januára 2027.
Daňové zvýhodnenie sa nemá viazať len na obdobie, kedy sú deti nezaopatrené. „Ak rodič splnil podmienku nepretržitej osobnej starostlivosti o štyri alebo viac detí do ich plnoletosti, minimálne však 12 rokov pri osvojení, nárok na nezdaniteľnú časť základu dane mu zostáva zachovaný aj po ich osamostatnení, a to po celú dobu jeho aktívneho pôsobenia na trhu práce,“ priblížili v dôvodovej správe predkladatelia.
Návrh primárne priznáva toto právo matke, prípadne osvojiteľke, s možnosťou prechodu na otca len v definovaných prípadoch. Tými sú úmrtie matky alebo nespĺňanie zákonom stanovených podmienok. Návrh zároveň explicitne vylučuje uplatnenie úľavy v prípadoch, kedy rodič úmyselným trestným činom spôsobil smrť svojho dieťaťa.
„Na rozdiel od priamych sociálnych dávok je toto opatrenie naviazané výhradne na aktívny príjem zo zamestnania alebo podnikania. Významne sa tým zvyšuje čistý disponibilný príjem pracujúcich rodičov a posilňuje sa motivácia vstúpiť, zotrvať a uplatniť sa na trhu práce,“ zdôraznili predkladatelia.
Pripustili, že predložený návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to v dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Zároveň však bude mať podľa nich výrazne pozitívny sociálny vplyv na hospodárenie domácností s viac než štyrmi deťmi a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Účinnosť novely navrhujú od 1. januára 2027.