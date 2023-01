Poslanci hospodárskeho výboru vykonajú prieskum na ÚRSO a v SPP

Bratislava 19. januára (TASR) - Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti vykonajú na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a v akciovej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) poslanecký prieskum, najmä v súvislosti s vysokými zálohovými faktúrami za energie. Poslanci to schválili na štvrtkovom rokovaní výboru.



"Začiatkom mesiaca prebehla v médiách téma vysokých zálohových faktúr pre malých podnikateľov. V diskusii s viacerými poslancami vyplynula potreba navštíviť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý má ceny energií pre takýchto odberateľov na starosti. Navrhujem vykonať poslanecký prieskum na ÚRSO a nechať si vysvetliť ako funguje regulácia, aké sú jej možnosti," priblížil predseda výboru Peter Kremský (OĽANO).



V SPP je podľa Kremského potrebné vykonať poslanecký prieskum preto, lebo ceny elektriny a plynu sa netýkajú len malých podnikateľov, ale aj tzv. neregulovaných subjektov. "Úlohou poslaneckého prieskumu v tomto podniku by malo byť oboznámenie sa s tým, ako funguje tvorba cien energií," doplnil.



"Termín (poslaneckého) prieskumu dohodneme s oboma subjektmi. Predpokladám, že by to malo byť v priebehu budúceho týždňa, počas schôdze NR SR, pravdepodobne v poludňajších hodinách. Presný termín ešte oznámime," dodal predseda hospodárskeho výboru.