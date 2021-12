Poslanci Lučenca schválili rozpočet na rok 2022

Lučenec 14. decembra (TASR) – Poslanci mesta Lučenec na pondelňajšom (13. 12.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili vyrovnaný mestský rozpočet na budúci rok vo výške takmer 33 miliónov eur. Ako TASR informoval hovorca mesta Andrej Barančok, v rámci rozpočtu je naplánovaných aj viacero investičných projektov vrátane výstavby plavárne.



Celkové príjmy mesta na rok 2022 predstavujú 32.885.636 eur, v rovnakej výške naplánovalo mesto aj budúcoročné výdavky. Z celkových výdavkov predstavujú 70 percent výdavky z vlastných zdrojov, v prípade zvyšných 30 percent ide o výdavky hradené zo štátneho rozpočtu.



"Rozpočet sa nezostavoval jednoducho, pretože ďalší vývoj pandémie, ako aj rastúce ceny komodít sa ťažko predvídajú. Aj napriek tomu hodnotím schválený rozpočet ako proinvestičný a prorozvojový pre naše mesto. Ak sa nám podarí zrealizovať všetko, čo sme si predsavzali, bude to znova výrazný krok vpred pre našich obyvateľov a mesto Lučenec sa zaradí medzi moderné a ekologické mestá hodné 21. storočia," uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.



V rámci kapitálových výdavkov, ktoré mesto kryje očakávanými kapitálovými príjmami z odpredaja majetku, bankovým úverom, dotáciami a prostriedkami z rezervného fondu, je naplánovaných viacero investičných akcií. Najvyššiu sumu, a to vyše 3.850.000 eur, predstavuje výstavba plavárne, viac ako 2.400.000 eur mesto vyčlenilo na rekonštrukciu mestských komunikácií a chodníkov.



Z kapitálových výdavkov chce mesto investovať vyše 415.000 eur do atletickej dráhy na Základnej škole Ladislava Novomeského, plánuje tiež rozšíriť a modernizovať mestský kamerový systém a dokúpiť vozidlo mestskej polície. V rozpočte vyčlenila samospráva prostriedky aj na financovanie trojice cyklotrás či rekonštrukciu parkovísk a chodníkov na Ulici Martina Rázusa vo výške viac ako 224.000 eur.



Na budúci rok je naplánované aj vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov marginalizovaných komunít za vyše 224.000 eur či rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke za viac ako 300.000 eur. Vyše 1,2 milióna eur chce mesto použiť na modernizáciu zberu a spracovanie odpadov vrátane vybudovania nových kontajnerových stanovíšť.



V rámci budúcoročného rozpočtu bolo schválených i 32.000 eur pre lučeneckú nemocnicu. Financie majú slúžiť na prístrojové vybavenie a odmeny pre zdravotníckych pracovníkov na covidovom oddelení.