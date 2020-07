Poslanci majú definitívne rozhodnúť o tzv. podnikateľskom kilečku

Bratislava 9. júla (TASR) - Na poskytovanie služieb v spojitosti s virtuálnymi menami by mohlo byť treba živnostenské oprávnenie, do zoznamu politicky exponovaných osôb by sa mohli dostať aj funkcionári prokuratúry a zlepšiť by sa mohla prístupnosť registra konečného užívateľa výhod. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú vo štvrtok v úvode tretieho rokovacieho dňa deviatej schôdze Národnej rady (NR) SR v pléne uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).



Vo štvrtok majú poslanci definitívne rozhodnúť o schválení tzv. podnikateľského kilečka, teda balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.



Poslanci majú tiež pokračovať v rokovaní o novele o zdravotnej starostlivosti z dielne OĽaNO, ktorá má riešiť podporné opatrenia pre ženu, ktorá zvažuje umelé prerušenie tehotenstva.



Popoludní čaká plénum tradičná hodina otázok. Naplánované sú tiež voľby kandidátov na člena Regulačnej rady, kandidátov na členov disciplinárnych senátov a voľba zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.