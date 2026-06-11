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Štvrtok 11. jún 2026
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Poslanci nebudú rokovať o odvolaní Takáča, bod presúvajú na september

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Na snímke poslanci Národnej rady SR (NR SR). Foto: TASR - Martin Baumann

Odvolávanie Takáča iniciovala SaS, pod návrh sa podpísali poslanci všetkých opozičných strán v parlamente.

Autor TASR
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Bratislava 11. júna (TASR) - Poslancom Národnej rady (NR) SR sa ani na štvrtý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardovi Takáčovi (Smer-SD). Prezentovalo sa iba 52 poslancov, potrebných je minimálne 76 zákonodarcov. Po dvoch neúspešných pokusoch v stredu (10.6.) a ďalších dvoch vo štvrtok tak mimoriadne rokovanie o tomto návrhu nebude a bod sa zaradí do programu nasledujúcej riadnej schôdze so začiatkom 15. septembra.

Odvolávanie Takáča iniciovala SaS, pod návrh sa podpísali poslanci všetkých opozičných strán v parlamente. „Správanie ministra Takáča ohrozuje stovky miliónov eur eurofondov určených slovenským poľnohospodárom, podrýva nezávislosť inštitúcií a namiesto ochrany verejného záujmu systematicky chráni záujmy subjektov zapojených do dotačných podvodov,“ zdôvodnili návrh na odvolanie predkladatelia. Neotvorenie mimoriadnej schôdze už v stredu opozícia kritizovala.

Takáč označil dôvody na jeho odvolanie za vymyslené na základe tlačových správ, a nie faktov. „Tie veci sú vymyslené, nezakladajú sa na pravde a vychádzajú na základe nejakých tlačových správ, domnienok, že si niečo myslia. To je čistá fabulácia, jednoducho hľadajú dôvody, ako prekrývať ich problémy, ktoré majú,“ uviedol pre TASR minister pôdohospodárstva.
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