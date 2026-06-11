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Poslanci nebudú rokovať o odvolaní Takáča, bod presúvajú na september
Odvolávanie Takáča iniciovala SaS, pod návrh sa podpísali poslanci všetkých opozičných strán v parlamente.
Autor TASR
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Bratislava 11. júna (TASR) - Poslancom Národnej rady (NR) SR sa ani na štvrtý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardovi Takáčovi (Smer-SD). Prezentovalo sa iba 52 poslancov, potrebných je minimálne 76 zákonodarcov. Po dvoch neúspešných pokusoch v stredu (10.6.) a ďalších dvoch vo štvrtok tak mimoriadne rokovanie o tomto návrhu nebude a bod sa zaradí do programu nasledujúcej riadnej schôdze so začiatkom 15. septembra.
Odvolávanie Takáča iniciovala SaS, pod návrh sa podpísali poslanci všetkých opozičných strán v parlamente. „Správanie ministra Takáča ohrozuje stovky miliónov eur eurofondov určených slovenským poľnohospodárom, podrýva nezávislosť inštitúcií a namiesto ochrany verejného záujmu systematicky chráni záujmy subjektov zapojených do dotačných podvodov,“ zdôvodnili návrh na odvolanie predkladatelia. Neotvorenie mimoriadnej schôdze už v stredu opozícia kritizovala.
Takáč označil dôvody na jeho odvolanie za vymyslené na základe tlačových správ, a nie faktov. „Tie veci sú vymyslené, nezakladajú sa na pravde a vychádzajú na základe nejakých tlačových správ, domnienok, že si niečo myslia. To je čistá fabulácia, jednoducho hľadajú dôvody, ako prekrývať ich problémy, ktoré majú,“ uviedol pre TASR minister pôdohospodárstva.
Odvolávanie Takáča iniciovala SaS, pod návrh sa podpísali poslanci všetkých opozičných strán v parlamente. „Správanie ministra Takáča ohrozuje stovky miliónov eur eurofondov určených slovenským poľnohospodárom, podrýva nezávislosť inštitúcií a namiesto ochrany verejného záujmu systematicky chráni záujmy subjektov zapojených do dotačných podvodov,“ zdôvodnili návrh na odvolanie predkladatelia. Neotvorenie mimoriadnej schôdze už v stredu opozícia kritizovala.
Takáč označil dôvody na jeho odvolanie za vymyslené na základe tlačových správ, a nie faktov. „Tie veci sú vymyslené, nezakladajú sa na pravde a vychádzajú na základe nejakých tlačových správ, domnienok, že si niečo myslia. To je čistá fabulácia, jednoducho hľadajú dôvody, ako prekrývať ich problémy, ktoré majú,“ uviedol pre TASR minister pôdohospodárstva.