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Poslanci neotvorili schôdzu o odvolávaní Kamenického ani na 3. pokus

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Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Poslanci v utorok popoludní opäť neotvorili mimoriadnu 58. schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD).

Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Poslanci v utorok popoludní opäť neotvorili mimoriadnu 58. schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD). Pri treťom pokuse sa prezentovalo iba 60 zákonodarcov, na začatie rokovania musí byť prítomných minimálne 76 poslancov. Ďalší pokus majú o hodinu. Zástupcovia koalície vopred avizovali, že neumožnia otvárať jednotlivé rokovania o odvolávaní členov vlády a viaceré návrhy neskôr zhromaždia na jednu mimoriadnu schôdzu.

Odvolávanie Kamenického iniciovalo minulý týždeň opozičné KDH, pod návrh sa podpísali poslanci zo všetkých opozičných strán. Ministrovi financií vyčítajú predovšetkým nezvládnutú konsolidáciu a rezignáciu na ďalšie ozdravovanie verejných financií. Okrem toho ho v návrhu kritizujú aj za zavedenie transakčnej dane, zhoršenie podnikateľského prostredia, nedostatočný boj proti inflácii, slabý výber daní a nedostatočný boj proti daňovým únikom, či ignorovanie odborných inštitúcií a zhoršenie medzinárodnej dôveryhodnosti SR.

Kamenický kritiku opozície opakovane odmietol. Za zlý stav verejných financií sú podľa neho zodpovedné predchádzajúce vlády z rokov 2020 až 2023, pričom tej súčasnej sa darí vysoký zdedený deficit postupne znižovať. „Opozičný bizár je, keď ma chcú odvolávať darebáci, ktorí rozbili verejné financie a po ktorých to musíme naprávať. To je naša schizofrenická protislovenská opozícia,“ reagoval na opozičný návrh Kamenický.
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