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Poslanci neotvorili schôdzu o odvolávaní Kamenického ani na 3. pokus
Poslanci v utorok popoludní opäť neotvorili mimoriadnu 58. schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD).
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Poslanci v utorok popoludní opäť neotvorili mimoriadnu 58. schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD). Pri treťom pokuse sa prezentovalo iba 60 zákonodarcov, na začatie rokovania musí byť prítomných minimálne 76 poslancov. Ďalší pokus majú o hodinu. Zástupcovia koalície vopred avizovali, že neumožnia otvárať jednotlivé rokovania o odvolávaní členov vlády a viaceré návrhy neskôr zhromaždia na jednu mimoriadnu schôdzu.
Odvolávanie Kamenického iniciovalo minulý týždeň opozičné KDH, pod návrh sa podpísali poslanci zo všetkých opozičných strán. Ministrovi financií vyčítajú predovšetkým nezvládnutú konsolidáciu a rezignáciu na ďalšie ozdravovanie verejných financií. Okrem toho ho v návrhu kritizujú aj za zavedenie transakčnej dane, zhoršenie podnikateľského prostredia, nedostatočný boj proti inflácii, slabý výber daní a nedostatočný boj proti daňovým únikom, či ignorovanie odborných inštitúcií a zhoršenie medzinárodnej dôveryhodnosti SR.
Kamenický kritiku opozície opakovane odmietol. Za zlý stav verejných financií sú podľa neho zodpovedné predchádzajúce vlády z rokov 2020 až 2023, pričom tej súčasnej sa darí vysoký zdedený deficit postupne znižovať. „Opozičný bizár je, keď ma chcú odvolávať darebáci, ktorí rozbili verejné financie a po ktorých to musíme naprávať. To je naša schizofrenická protislovenská opozícia,“ reagoval na opozičný návrh Kamenický.
Odvolávanie Kamenického iniciovalo minulý týždeň opozičné KDH, pod návrh sa podpísali poslanci zo všetkých opozičných strán. Ministrovi financií vyčítajú predovšetkým nezvládnutú konsolidáciu a rezignáciu na ďalšie ozdravovanie verejných financií. Okrem toho ho v návrhu kritizujú aj za zavedenie transakčnej dane, zhoršenie podnikateľského prostredia, nedostatočný boj proti inflácii, slabý výber daní a nedostatočný boj proti daňovým únikom, či ignorovanie odborných inštitúcií a zhoršenie medzinárodnej dôveryhodnosti SR.
Kamenický kritiku opozície opakovane odmietol. Za zlý stav verejných financií sú podľa neho zodpovedné predchádzajúce vlády z rokov 2020 až 2023, pričom tej súčasnej sa darí vysoký zdedený deficit postupne znižovať. „Opozičný bizár je, keď ma chcú odvolávať darebáci, ktorí rozbili verejné financie a po ktorých to musíme naprávať. To je naša schizofrenická protislovenská opozícia,“ reagoval na opozičný návrh Kamenický.