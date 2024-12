Poslanci nepodporili návrh na predĺženie zvýšeného daňového bonusu

Bratislava 10. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložila skupina zákonodarcov opozičného klubu Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ. Navrhovali predĺženie platnosti daňového bonusu na dieťa v súčasnej výške 140 eur aj po 31. decembri 2024, a to bez časového obmedzenia.



Daňový bonus v tejto výške zaviedla ešte predchádzajúca vláda, a to dočasne na roky 2023 a 2024. Ak sa nezmení zákon, od 1. januára 2025 sa bonus zníži na 100 eur. "Rodiny s deťmi by tak ročne prišli o sumu 480 eur na jedno dieťa, ak si v súčasnosti uplatňujú daňový bonus v plnej výške 140 eur mesačne," upozornili predkladatelia. Návrhom chceli poklesu predísť.



"Vďaka tejto pomoci sa napriek ekonomickej kríze udržala kúpyschopnosť rodín a ich životná úroveň, a tiež sa rodičom detí ako odmena za to, že vychovávajú ďalšie generácie a zároveň pracujú a vytvárajú hodnoty, znížilo ich daňové zaťaženie práce," vysvetlili poslanci, z ktorých viacerí boli súčasťou predchádzajúcej vládnej koalície.