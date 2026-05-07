Poslanci nepodporili nový zákon o turistických trasách z dielne KDH
Zákon mal zaviesť aj inovatívne informatické nástroje ako napríklad QR kód, ktorý by uľahčil používanie turistických trás verejnosti.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu nového zákona o turistických trasách, ktorý predložili poslanci Ján Horecký a Igor Janckulík (obaja KDH). Plénum parlamentu vo štvrtok neposunulo ich návrh do druhého čítania.
Cieľom bolo najmä vytvoriť doposiaľ neexistujúci jednotný právny rámec pre problematiku turistických trás a turistického značenia, zaviesť jednotný turistický register a upraviť proces zápisu údajov do tohto registra. Mal tiež upraviť problematiku turistického značenia a za účelom ochrany turistických trás a turistického značenia aj priestupky a iné správne delikty na tomto úseku.
„Tento zákon harmonizuje záujmy turistov, občanov, vlastníkov lesov a iných pozemkov, samospráv, turistických klubov, samotnej prírody a Slovenskej republiky,“ uviedli v dôvodovej správe predkladatelia. Mal tiež zabezpečiť udržateľnosť a ďalší rozvoj turistických trás, turistiky a domáceho cestovného ruchu.
Navrhovaný štátny register turistických informačných miest, smerovníkov a trás by bol novým informačným systémom verejnej správy, ktorý malo spravovať a prevádzkovať Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Register mal obsahovať aj informácie o turistických trasách, na ktorých je sprevádzanie povolené iba osobám podľa osobitných predpisov. Zákon mal zaviesť aj inovatívne informatické nástroje ako napríklad QR kód, ktorý by uľahčil používanie turistických trás verejnosti.
„Turistické značené trasy sú unikátnym pokladom a významným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Turistika je najmasovejšia rekreačno-športová aktivita na Slovensku,“ upozornili Horecký a Janckulík. Značkovanie turistických trás je zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a podľa nich si zaslúži ochranu a podporu zo strany štátu.
„Je to jeden zo zdrojov posilnenia cestovného ruchu. V súčasnosti je na území Slovenska približne 30.000 kilometrov značkovaných turistických a náučných chodníkov a značkovaných cykloturistických trás,“ dodali poslanci.
