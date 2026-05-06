Poslanci nepodporili opozičné návrhy uznesení k emisným povolenkám
Vašečka a Krátky navrhli uznesenie proti zavedeniu systému emisných povoleniek pre slovenské domácnosti.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR v stredu neschválila dva opozičné návrhy uznesení v súvislosti so zavedením systému emisných povoleniek (ETS2), ktoré predložili poslanci Ján Horecký (KDH) a Richard Vašečka (nezaradený) spolu s Rastislavom Krátkym (KDH).
Horecký navrhoval prijať potrebné opatrenia na ochranu občanov SR pred negatívnymi dôsledkami smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 10. mája 2023, ktorá vytvára samostatný systém obchodovania s emisnými kvótami pre palivá používané v sektoroch budov a cestnej dopravy (ETS2). Žiadal, aby vláda presadzovala na úrovni EÚ zásadné odmietnutie ETS2.
„Napriek oznámenému odkladu jeho zavedenia o jeden rok ide iba o čiastočný krok, ktorý nerieši zásadné problémy spojené s dopadmi ETS2 na obyvateľov SR, ekonomiku ani suverenitu pri tvorbe fiškálnych politík,“ uviedol Horecký. ETS2 je podľa neho dodatočné finančné zaťaženie, ktoré by negatívne postihlo najmä rodiny s nižšími príjmami, dôchodcov, zraniteľné skupiny, malé a stredné podniky. „Jeho podstatou je nepriame zdanenie spotreby palív a energií,“ podotkol.
Vašečka a Krátky navrhli uznesenie proti zavedeniu systému emisných povoleniek pre slovenské domácnosti. Žiadali, aby vláda podnikla všetky právne, diplomatické a politické kroky na pôde EÚ, s cieľom iniciovať konanie na predloženie návrhu na zrušenie smernice ETS2 a podala žalobu na Súdny dvor Európskej únie.
Zdôvodnili to tým, že predmetná smernica porušuje povinnosť EÚ zohľadňovať sociálne dosahy a podporovať vysokú úroveň sociálnej ochrany a boja proti chudobe. „Klimatická politika nesmie zvyšovať chudobu. Rozšírenie systému obchodovania s emisnými povolenkami na sektor domácností a dopravy, plánované v rámci európskej klimatickej legislatívy, predstavuje vysoké riziko nárastu životných nákladov,“ upozornili Vašečka a Krátky.
