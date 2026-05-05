Poslanci nepodporili viaceré návrhy uznesení klubu Slovensko - Za ľudí
Poslanci v návrhu uznesenia k prejedeným 7,4 miliardám eur z troch konsolidácií navrhovali vyzvať vládu, aby predložila NR SR podrobný prehľad vynaloženia uvedenej sumy.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok neschválila návrhy viacerých uznesení, ktoré predložili opoziční poslanci z klubu Slovensko - Za ľudí. Týkali sa zhoršenia životnej úrovne ľudí v dôsledku neustále sa zvyšujúcich cien potravín, výšky odvodu z hazardných hier a 7,4 miliardy eur v súvislosti s konsolidáciou verejných financií.
Poslanci navrhovali, aby NR SR uznesením k zhoršeniu životnej úrovne ľudí v dôsledku neustále sa zvyšujúcich cien potravín vyzvala vládu, aby prijala legislatívne aj nelegislatívne efektívne opatrenia na zvrátenie neustáleho rastu cien potravín, a aby predložila správu o všetkých prijatých opatreniach NR SR. Žiadali tiež upozorniť vládu, že rast cien potravín výrazne zhoršuje životnú úroveň obyvateľov, najmä zraniteľných skupín obyvateľstva.
V návrhu uznesenia k výške odvodu z hazardných hier v súvislosti s konsolidáciou verejných financií navrhovali požiadať vládu, aby odôvodnila ochranu hazardnej lobby pred vyšším zdanením, v dôsledku čoho SR príde o 52 miliónov eur pri počte 10.500 výherných prístrojov.
Poslanci v návrhu uznesenia k prejedeným 7,4 miliardám eur z troch konsolidácií navrhovali vyzvať vládu, aby predložila NR SR podrobný prehľad vynaloženia uvedenej sumy. Tú podľa poslancov každý rok vyťahuje z peňaženiek ľudí a podnikateľov v rámci troch konsolidácií a pritom sa dlh verejných financií neznížil ani o „jeden cent“, práve naopak, historicky narastá a ťahá SR „gréckou cestou“ priamo v ústrety bankrotu.
