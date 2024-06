Poslanci neposunuli do 2. čítania návrh na zdieľanie dôchodkových práv

Bratislava 19. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli v stredu do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložila poslankyňa opozičného PS Simona Petrík. Osoby, ktoré sa spoločne starajú o dieťa, by mohli podľa tohto návrhu uzatvoriť dohodu o zdieľaných dôchodkových právach. Taktiež sa malo zabezpečiť právo na neznižovanie dôchodkových nárokov počas starostlivosti o dieťa, a to úpravou vymeriavacieho základu.



"Dohoda umožní na slobodnej a individuálnej voľbe dvoch fyzických osôb počas zákonom stanovenej doby zdieľať obdobie dôchodkového poistenia a zároveň osobný mzdový bod oboch osôb tak, aby počas tohto obdobia získané individuálne dôchodkové nároky boli posudzované spoločne a prerozdeľované rovnakou mierou medzi obe osoby," vysvetlila predkladateľka.



V súvislosti s tým navrhla zavedenie osobitného registra dohôd o zdieľaných dôchodkových právach, ktorý by mala viesť Sociálna poisťovňa (SP). Proces registrácie by bol pritom podobný, ako pri registrácii zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení.



Druhým navrhovaným mechanizmom bolo zabezpečenie práva na neznižovanie dôchodkových nárokov počas obdobia starostlivosti o dieťa. "Práve úpravou vymeriavacieho základu osoby, ktorá sa stáva poistencom štátu počas obdobia poberania dávky materskej a rodičovského príspevku, sa rieši diskriminácia predovšetkým žien - matiek," objasnila poslankyňa NR SR.



Vymeriavací základ pre platenie príspevkov na dôchodkové poistenie a na starobné dôchodkové sporenie mal byť podľa návrhu zhodný s vymeriavacím základom, z ktorého bola vypočítaná dávka materskej. Minimálne však na súčasnej úrovni vo výške 60 % všeobecného vymeriavacieho základu, vypočítaného z priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov.