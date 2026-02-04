< sekcia Ekonomika
Poslanci neposunuli do 2. čítania návrh zákona o mikropodnikaní
Mikropodnikanie malo byť určené výlučne pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Vytvoriť jednoduchú formu podnikania pre fyzické osoby, ktoré by umožnilo administratívne nenáročnú formu zárobkovej činnosti, mal priniesť nový zákon o mikropodnikaní. Návrh skupiny poslancov opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania.
„Hlavným účelom je sprístupniť podnikanie širšiemu okruhu osôb - mladistvým, študentom, rodičom na materskej alebo rodičovskej dovolenke, dôchodcom, znevýhodneným osobám, či osobám, ktoré si chcú popri zamestnaní alebo štúdiu vyskúšať podnikanie. Zákon umožňuje vykonávať mikropodnikanie aj osobám mladším ako 18 rokov. Mikropodnikanie má byť vedľajšou alebo príležitostnou činnosťou - nepovažuje sa za zamestnanie, podnikanie, či samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ),“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe.
Mikropodnikanie malo byť určené výlučne pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR. Zdanenie tohto druhu podnikania malo byť na úrovni troch percent, bez zdravotných a sociálnych odvodov. Ročný limit príjmov mal byť nastavený ako 60 % z 12-násobku sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej pre daný rok. Po jeho prekročení by sa uplatnila zvýšená sadzba 35 % na ďalšie príjmy nad túto hranicu. Zvýšená sadzba tak mala motivovať k založeniu živnosti alebo spoločnosti.
Súčasná právna úprava podľa predkladateľov neumožňuje jednoduchú, flexibilnú a bezpečnú formu podnikania pre osoby, ktoré si chcú podnikanie iba vyskúšať alebo vykonávať drobné, vedľajšie činnosti s nízkym príjmom. Vysoké administratívne zaťaženie a povinné odvody odrádzajú podľa poslancov z PS najmä mladých ľudí, rodičov na materskej alebo dôchodcov.
