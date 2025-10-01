Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poslanci neposunuli do 2. čítania nový daňový bonus na manželstvo

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložil Richard Vašečka (Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Nový mechanizmus podpory manželských zväzkov vo forme daňového bonusu na manželstvo sa nezavedie. Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložil Richard Vašečka (Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Navrhovaný daňový bonus mal byť poskytovaný od okamihu uzavretia manželstva a nárok na jeho uplatnenie by zanikol spolu so zánikom manželstva. Jeho výška sa mala postupne zvyšovať podľa dĺžky trvania manželstva. V prvých desiatich rokoch mal dosiahnuť sumu 30 eur mesačne, od desiateho do dvadsiateho roku by sa zvýšil na 60 eur a po dosiahnutí dvadsiateho roku manželstva by dosiahol maximálnu výšku 90 eur mesačne.

„Slovenská republika v súčasnosti čelí závažným demografickým výzvam, vrátane nízkej pôrodnosti a starnúcej populácie. V kontexte týchto trendov je kľúčové vytvárať opatrenia, ktoré podporia rodiny a posilnia podmienky pre výchovu detí. Manželstvo je ideálny nástroj na vytvorenie stabilného a bezpečného prostredia, ktoré je nevyhnutné pre zdravý vývoj detí,“ vysvetlil svoj návrh predkladateľ.
