Poslanci neposunuli do 2. čítania nový daňový bonus na manželstvo
Bratislava 1. októbra (TASR) - Nový mechanizmus podpory manželských zväzkov vo forme daňového bonusu na manželstvo sa nezavedie. Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložil Richard Vašečka (Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).
Navrhovaný daňový bonus mal byť poskytovaný od okamihu uzavretia manželstva a nárok na jeho uplatnenie by zanikol spolu so zánikom manželstva. Jeho výška sa mala postupne zvyšovať podľa dĺžky trvania manželstva. V prvých desiatich rokoch mal dosiahnuť sumu 30 eur mesačne, od desiateho do dvadsiateho roku by sa zvýšil na 60 eur a po dosiahnutí dvadsiateho roku manželstva by dosiahol maximálnu výšku 90 eur mesačne.
„Slovenská republika v súčasnosti čelí závažným demografickým výzvam, vrátane nízkej pôrodnosti a starnúcej populácie. V kontexte týchto trendov je kľúčové vytvárať opatrenia, ktoré podporia rodiny a posilnia podmienky pre výchovu detí. Manželstvo je ideálny nástroj na vytvorenie stabilného a bezpečného prostredia, ktoré je nevyhnutné pre zdravý vývoj detí,“ vysvetlil svoj návrh predkladateľ.
